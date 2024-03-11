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AH股新聞

11/03/2024 09:06

【聚焦數據】內地２月ＣＰＩ重回正數，同比升０﹒７％高預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２月居民消費價格（ＣＰＩ）按年升
０﹒７％，高於市場預期的升０﹒３％，是２０２３年９月以來、連續４個月下跌後重回正數；
按月則升１％，升幅比１月擴大０﹒７個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ，按年升
１﹒２％，升幅比上月擴大０﹒８個百分點，是２０２２年２月以來最高升幅。
　
＊食品和服務價格上升較多＊
　
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，ＣＰＩ按月升幅擴大，主要是食品
和服務價格上升較多。其中，食品價格按月升３﹒３％，升幅比１月擴大２﹒９個百分點，由於
春節期間食品消費需求增加，加上部分地區雨雪天氣影響供應，鮮菜、豬肉、水產品和鮮果價格
分別升４﹒３％至１２﹒７％。非食品價格按月升０﹒５％，升幅比１月擴大０﹒３個百分點，
其中春節期間出行和文娛消費需求大幅增加，機票、交通工具租賃費、旅遊、電影及演出票價格
，升幅１２﹒５％至２３％。　
　　董莉娟又指，ＣＰＩ按年由跌轉升，除受按月升幅擴大影響外，也有春節錯月的影響。其中
，食品價格按年下降０﹒９％，跌幅比１月收窄５﹒０個百分點，豬肉價格升０﹒２％，是連續
下降９個月後首次轉升，鮮菜和水產品價格分別由１月下降１２﹒７％和３﹒４％，轉為上漲
２﹒９％和４﹒１％。非食品價格升１﹒１％，升幅比１月擴大０﹒７個百分點，主要是服務尤
其是出行類服務價格上漲較多，旅遊、機票和交通工具租賃費價格，分別上升２３﹒１％、
２０﹒８％和１７﹒４％。（ｌｃ）　

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