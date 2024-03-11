《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局９日公布，２月全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）按年下跌２﹒７％，跌幅較１月擴大０﹒２個百分點，高於市場預期的跌２﹒５％，

連續１７個月處於收縮；按月則下降０﹒２％，降幅與１月相同。

１－２月平均，工業生產者出廠價格按年下降２﹒６％，工業生產者購進價格下降３﹒４％

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＊統計局：春節假日等因素影響，工業生產處於傳統淡季＊



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據時表示，２月受春節假日等因素影響，工業生

產處於傳統淡季。從環比看，ＰＰＩ下降主要是煤炭開採和洗選業價格下降，以及黑色金屬冶煉

和壓延加工業、水泥製造價格下降。另外，鋰離子電池製造、新能源車整車製造、計算機通信和

其他電子設備製造業價格亦有下降。

從同比看，ＰＰＩ下降主要是化學原料和化學製品、黑色金屬冶煉和壓延加工、石油煤炭及

其他燃料加工、電氣機械和器材製造價格下降，上述４個行業合計影響ＰＰＩ同比下降約

１﹒１７個百分點；煤炭開採和洗選業、非金屬礦物製品業、計算機通信和其他電子設備製造業

合計影響ＰＰＩ同比下降約０﹒９２個百分點。（ｌｃ）

