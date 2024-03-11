《經濟通通訊社１１日專訊》中汽協發布數據顯示，今年１－２月，汽車產銷分別完成

３９１﹒９萬輛和４０２﹒６萬輛，同比分別增長８﹒１％和１１﹒１％。其中，２月汽車產銷

完成１５０﹒６萬輛和１５８﹒４萬輛，環比分別下降３７﹒５％和３５﹒１％，同比分別下降

２５﹒９％和１９﹒９％。



＊新能源車２月份銷售４７﹒７萬輛，同比降９﹒２％＊



新能源市場方面，１－２月新能源汽車產銷分別完成１２５﹒２萬輛和１２０﹒７萬輛，同

比分別增長２８﹒２％和２９﹒４％，市場佔有率達３０％。２月份新能源汽車產銷完成

４６﹒４萬輛和４７﹒７萬輛，同比分別下降１６％和９﹒２％，市場佔有率達到３０﹒１％。



＊２月汽車出口同比增１４﹒７％＊



今年首２月汽車出口８２﹒２萬輛，同比增長３０﹒５％。分車型看，乘用車出口６８﹒６

萬輛，同比增長３１﹒５％；商用車出口１３﹒６萬輛，同比增長２５﹒９％。單看２月份，汽

車出口３７﹒７萬輛，環比降１４﹒９％，同比增１４﹒７％。



＊部分購車需求已在春節前得到釋放＊



中汽協分析，今年２月經歷了完整的春節假期，有效工作日減少，製造業處於傳統生產淡季

，企業生產經營受到一定影響，市場活躍度總體有所下降。從汽車產銷情況看，部分購車需求已

在春節前得到釋放，汽車產銷量總體較１月有所回落。從１－２月運行情況看，乘用車和商用車

繼續保持平穩運行，新能源汽車和汽車出口延續良好表現。（ｒｙ）

