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AH股新聞

11/03/2024 14:42

《行業數據》中汽協：２月汽車銷量同比跌２０％，新能源車跌９％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中汽協發布數據顯示，今年１－２月，汽車產銷分別完成
３９１﹒９萬輛和４０２﹒６萬輛，同比分別增長８﹒１％和１１﹒１％。其中，２月汽車產銷
完成１５０﹒６萬輛和１５８﹒４萬輛，環比分別下降３７﹒５％和３５﹒１％，同比分別下降
２５﹒９％和１９﹒９％。
　
＊新能源車２月份銷售４７﹒７萬輛，同比降９﹒２％＊
　
　　新能源市場方面，１－２月新能源汽車產銷分別完成１２５﹒２萬輛和１２０﹒７萬輛，同
比分別增長２８﹒２％和２９﹒４％，市場佔有率達３０％。２月份新能源汽車產銷完成
４６﹒４萬輛和４７﹒７萬輛，同比分別下降１６％和９﹒２％，市場佔有率達到３０﹒１％。
　
＊２月汽車出口同比增１４﹒７％＊
　
　　今年首２月汽車出口８２﹒２萬輛，同比增長３０﹒５％。分車型看，乘用車出口６８﹒６
萬輛，同比增長３１﹒５％；商用車出口１３﹒６萬輛，同比增長２５﹒９％。單看２月份，汽
車出口３７﹒７萬輛，環比降１４﹒９％，同比增１４﹒７％。
　
＊部分購車需求已在春節前得到釋放＊
　
　　中汽協分析，今年２月經歷了完整的春節假期，有效工作日減少，製造業處於傳統生產淡季
，企業生產經營受到一定影響，市場活躍度總體有所下降。從汽車產銷情況看，部分購車需求已
在春節前得到釋放，汽車產銷量總體較１月有所回落。從１－２月運行情況看，乘用車和商用車
繼續保持平穩運行，新能源汽車和汽車出口延續良好表現。（ｒｙ）

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