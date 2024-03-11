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AH股新聞

11/03/2024 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１１％，內地上月ＣＰＩ結束四連負

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２月全國居民消費價格（ＣＰＩ）按年升
０﹒７％，高於市場預期的升０﹒３％，是２０２３年９月以來、連續４個月下跌後重回正數；
按月則升１％，升幅比１月擴大０﹒７個百分點。ＣＰＩ數據看似重回正軌，主要由於春節期間
食品消費需求增加，然而內需仍然疲軟，外界認為內地還須公布更多經濟措施對抗通縮。
　　由於春節前後處於傳統工業生產的淡季，２月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）按年下跌
２﹒７％，跌幅較１月擴大０﹒２個百分點，高於市場預期的跌２﹒５％，連續１７個月處於收
縮；按月則下降０﹒２％，降幅與１月相同。
　　滬深股市今早偏悶，滬綜指低開０﹒１１％，報３０４２﹒６２點，深成指高開０﹒０１％
，然而電池股顯著升，帶動創業板指高開０﹒５４％。
　　在美國計劃加強對中國半導體技術封鎖之際，據報中國準備為其科技部直接監管的大基金（
國家集成電路產業投資基金）籌集第三期資金，目標將超過２０００億元（人民幣．下同），即
比第二期募資規模還要大，據報大部分資金預計將來自地方政府、城投公司和國企，中央政府將
只出資一小部分。
　　中國住建部部長倪虹在兩會記者會上重提「房住不炒」立場，倪虹稱嚴重資不抵債、失去經
營能力的房企「該破產的破產，該重組的重組」，同時要有力有序推進現房銷售，另外還承諾今
年再改造５萬個老舊小區。
　　人民銀行進行１００億元７天期逆回購，今日零投放零回籠。本周公開市場逆回購到期量較
小，得５００億元，重點在於周五（１５日）將有４８１０億元的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期
，市場預計利率下調可能性較低，因上月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）已進行過一次不對稱下調
。（ｅｙ）

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