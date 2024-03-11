《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市低開高走，滬綜指今早低開０﹒１１％，隨後寧德時

代 （深：３００７５０）升勢凌厲，帶動電池股齊漲，汽車整車、光伏等板塊領升，滬綜指半

日收升０﹒２１％，報３０５２﹒２８點，深成指升１﹒３２％，創業板指更漲３﹒２８％。

兩市半日成交６０５０億元（人民幣．下同），較上個交易日（８日）同時段成交增

１９﹒２％，陸股通淨流入約５２億元。

一向受外資青睞的白酒股走強，金楓酒業（滬：６００６１６）升７﹒２％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升３﹒４％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒４％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒５％。



＊大行看好寧德時代，新能源賽道振奮＊



摩根士丹利稱，隨著價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率

，並擴大在淨資產收益率方面的優勢。由於看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調對該公司

評級至超配，並選為行業首選；上調公司目標價１４％至２１０元人民幣。

寧德時代股價一路飆升，半日漲近１４％，新能源賽道集體走強，鋰電池方面領湃科技

（深：３００５３０）、鵬輝能源（深：３００４３８）、翔豐華（深：３００８９０）等升

２０％封板，中一科技（深：３０１１５０）升１３％，億緯鋰能（深：３０００１４）升

１１％，天齊鋰業（深：００２４６６）升６﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升

６﹒８％。

同時，汽車整車板塊亦拉升，北汽藍谷（滬：６００７３３）及賽力斯

（滬：６０１１２７）均升逾９％，江淮汽車（滬：６００４１８）升超５％，比亞迪

（深：００２５９４）升５﹒８％，長城汽車（滬：６０１６３３）升２﹒４％。其中，賽力斯

續創歷史新高。據問界方面數據，２月，鴻蒙智行ＡＩＴＯ全系交付新車２１１４２輛，蟬聯中

國市場新勢力品牌銷量冠軍。問界新Ｍ７單月交付量突破１８４７９輛，累計交付超過１０萬輛

，問界Ｍ７累計大定突破１５萬輛。（ｒｙ）

