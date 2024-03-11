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AH股新聞

11/03/2024 15:05

《Ａ股行情》寧德狂飆創板大漲４﹒６％，滬指收升０﹒７％兩連升

　　《經濟通通訊社１１日報道》寧德時代（深：３００７５０）今日升勢凌厲，狂飆１４％，
不但帶動深市創業板大漲，更提振滬市低開高走，滬綜指收升０﹒７％，連升兩個交易日，報
３０６８點，寧德時代大升之下，電池股齊漲，汽車整車亦向好，深成指收升２﹒３％，創業板
指更漲４﹒６％。
　　滬深兩市今日成交額１００５９億元（人民幣．下同），重上萬億，較上個交易日放量增近
１７％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入１０２﹒６億元，為連續兩個交易日流入。
　　摩根士丹利稱，隨著價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率
，並擴大在淨資產收益率方面的優勢。由於看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調對該公司
評級至超配，並選為行業首選；上調公司目標價１４％至２１０元。寧德時代股價一路飆升，成
交額突破百億，達１３２億元，為２０２３年年中以來首次。
　　新能源賽道集體走強，鋰電池方面，領湃科技（深：３００５３０）、鵬輝能源
（深：３００４３８）等升２０％封板，天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業
（深：００２４６０）齊升７％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５８９﹒２６　＋１﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０６８﹒４６　＋０﹒７４　　　　４２７９﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３２１６﹒６６　＋０﹒７４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９５８１﹒５３　＋２﹒２７　　　　５７８０﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８９０﹒４１　＋４﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６３﹒４６　　－０﹒７９　　　　　２﹒４８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７６﹒３１　＋０﹒６５　　　　　０﹒５７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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