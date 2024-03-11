《經濟通通訊社１１日報道》寧德時代（深：３００７５０）今日升勢凌厲，狂飆１４％，

不但帶動深市創業板大漲，更提振滬市低開高走，滬綜指收升０﹒７％，連升兩個交易日，報

３０６８點，寧德時代大升之下，電池股齊漲，汽車整車亦向好，深成指收升２﹒３％，創業板

指更漲４﹒６％。

滬深兩市今日成交額１００５９億元（人民幣．下同），重上萬億，較上個交易日放量增近

１７％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入１０２﹒６億元，為連續兩個交易日流入。

摩根士丹利稱，隨著價格戰接近尾聲，寧德時代準備通過新一代大規模生產線提高成本效率

，並擴大在淨資產收益率方面的優勢。由於看到寧德時代在基本面上的多個拐點，上調對該公司

評級至超配，並選為行業首選；上調公司目標價１４％至２１０元。寧德時代股價一路飆升，成

交額突破百億，達１３２億元，為２０２３年年中以來首次。

新能源賽道集體走強，鋰電池方面，領湃科技（深：３００５３０）、鵬輝能源

（深：３００４３８）等升２０％封板，天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業

（深：００２４６０）齊升７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５８９﹒２６ ＋１﹒２５

上證綜合指數 ３０６８﹒４６ ＋０﹒７４ ４２７９﹒００

上證Ａ股指數 ３２１６﹒６６ ＋０﹒７４

深證成份指數 ９５８１﹒５３ ＋２﹒２７ ５７８０﹒００

深圳創業板指數 １８９０﹒４１ ＋４﹒６０

上證Ｂ股指數 ２６３﹒４６ －０﹒７９ ２﹒４８

深證Ｂ股指數 １０７６﹒３１ ＋０﹒６５ ０﹒５７

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