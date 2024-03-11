《海納智見》全國「兩會」歷來發揮著總結過去、計劃未來的承前啟後作用。「兩會」期間

政府工作報告中的產業政策對相關產業的發展有重要的引領作用，對應到資本市場，往往也會孕

育相關產業的投資機會。本篇報告重點分析今年政府工作報告中產業政策的亮點，展望對應的投

資機會。



兩會期間的產業亮點一：新質生產力



在今年政府工作報告中，「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」位列

２０２４年政府十大工作的第一位。２０１０年以來中國ＧＤＰ增速中樞不斷下移，過去傳統要

素投入驅動模式不可持續，加快發展和形成新質生產力、推動新舊動能轉換的必要性持續凸顯。

我們認為，政策支持新質生產力加快形成，部分領域的投資機會或逐漸孕育。例如，報告提

出「適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系」，疊加積極的財政政策持續發

力，數字基建作為中短期穩增長和中長期經濟結構調整的結合點，有望成為政府支出的重點。又

如，報告提出『深化大數據、人工智慧等研發應用，開展「人工智慧＋」行動，打造具有國際競

爭力的數位產業集群』，政策支援和技術創新的加持下，我們認為ＡＩ技術在汽車、家居等領域

的商業化應用也將提速。



兩會期間的產業亮點二：設備更新、耐用品換新



今年政府工作報告提出要通過「促進消費穩定增長」、「積極擴大有效投資」來擴大國內需

求。其中，「推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造」，「鼓勵和推動消費品以舊換新」

分別是擴投資和促消費的重要抓手。我們認為這一政策能夠帶動高品質發展、高品質生活、高效

能治理。

設備更新方面，本輪大規模設備更新聚焦方向可能在於三個領域：第一，與提高技術、降低

能耗、減少排放相關方面，主要包括鍋爐、電機、充電樁、通信基站等能耗較高的設備。第二，

與基建投資相關方面，比如建築和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備等。第三，與改善民生

相關方面，比如教育醫療設備等。

耐用品換新方面，中國汽車和家電等耐用消費品市場已從單純的「增量時代」進入到「增量

和存量並重時代」。家電換新中，２０１１年全國家電「以舊換新」補貼拉動直接消費超

３４２０億元。汽車換新中，新能源汽車銷量仍然有著較大的提升空間。預計２０２４年財政對

於汽車和家電以舊換新的財政補貼有機會增加，將對家電、汽車消費帶來提振。



反彈行情尚未結束，但階段性或放緩。本輪行情是市場見底後的第一波反彈行情，當前政策

面和資金面的積極變化仍在支撐行情展開。

本輪反彈行情的時空可以借鑒歷史底部第一波反彈及春季躁動行情。回顧過去四次大盤築底

的第一波反彈行情，行情往往持續３個月左右、指數漲幅為２５％－３０％左右。但我們認為，

對照歷史，本輪行情上漲速率明顯較快，市場也積累了一定的獲利盤壓力，接下來也應注意，短

期市場上漲節奏或有放緩，甚至不排除階段性休整的可能。

行業方面，短期行業或迎來輪漲，中期重點關注白馬板塊。此外，近期管理層圍繞提高上市

公司品質做出多項部署，未來產業並購正在成為上市公司並購重組的主流和監管重點支持方向，

後續或可逐步關注上市公司治理改善帶來的投資機會。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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