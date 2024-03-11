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AH股新聞

11/03/2024 10:18

《Ａ股焦點》東風汽車跌近２％，集團副總稱盲目跟進降價必死無疑

　　《經濟通通訊社１１日專訊》東風集團黨委常委、副總經理尤崢在早前的媒體溝通會上表示
，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）２０２３年銷量超過３００萬輛，２０２４年目
標很可能是４００萬輛，降價衝銷量的意圖非常明顯。他認為，比亞迪降價有自身條件，比如一
些車型已經上市數年，成本基本分攤完畢，有降價空間；此外，比亞迪海外市場銷量持續增長。
中國電動汽車在海外市場售價普遍較高，利潤豐厚，可以反哺支持國內市場競爭。尤崢稱，比亞
迪降價主要衝擊的是合資車企，其他本土品牌車企盲目跟進必死無疑。
　　東風集團股份（００４８９）發盈警，相較於２０２２年度純利１０２﹒６５億元人民幣，
預期２０２３年的虧損不超過４０億元人民幣。集團認為，本期業績變動的主要原因為合資非豪
華品牌的市場空間被大幅擠壓，產品價格不斷下降。２０２３年，集團合資業務銷量下降１６％
，利潤大幅下降；集團新能源業務還處於戰略投入期２０２３年，新能源、智能化領域研發、品
牌、渠道建设等投入持續加大。
　　控股股東為東風汽車集團股份的東風汽車（滬：６００００６）目前跌近２％，東風集團股
份大瀉１１％。（ｃｔ）

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