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AH股新聞

11/03/2024 10:02

《Ａ股焦點》中興通訊Ａ跌１﹒５％，去年淨利潤增１５％低於預估

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中興通訊（００７６３）　（深：００００６３）公布，截至
去年１２月３１日止年度純利約９３﹒３億元（人民幣．下同），按年上升１５﹒４％，低於市
場預估，每股盈利１﹒９６元，末期息每１０股派６﹒８３元。
　　業務收入方面，去年中興運商網路貢獻約８２７﹒５９億元，按年增３﹒４％；政企事業貢
獻１３５﹒８４億元，按年跌７﹒１％；消費者業務錄２７９﹒０９億元，按年跌１﹒３％。
　　對於政企事業收入下跌，中興通訊解釋，主要由於國內集成類項目、數據中心和國際市場營
業收入減少。中興通訊補充，受行業投資和重點客戶建設節奏的影響，政企收入增長面臨挑戰，
會整合國內營銷機構，加大研發投入，以及把握算力帶來的新增市場機會，力爭重回快速增長軌
道。消費者業務同樣轉跌，中興通訊表示，國際家庭終端、國際手機產品營業收入減少。
　　中興通訊董事長李自學表示，２０２４年公司面臨的複雜環境前所未有，ＩＣＴ行業在複雜
國際環境和國內科技自主創新引導的交織影響中變化，在國內５Ｇ大規模建設步入平穩期，及以
ＡＩＧＣ大模型為焦點的智算建設爆發期的新老動能換擋中切變，機會及挑戰同時出現。
　　中興通訊Ａ股目前跌１﹒５％，Ｈ股跌近１﹒７％。（ｃｔ）

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