《經濟通通訊社１１日專訊》中興通訊（００７６３） （深：００００６３）公布，截至

去年１２月３１日止年度純利約９３﹒３億元（人民幣．下同），按年上升１５﹒４％，低於市

場預估，每股盈利１﹒９６元，末期息每１０股派６﹒８３元。

業務收入方面，去年中興運商網路貢獻約８２７﹒５９億元，按年增３﹒４％；政企事業貢

獻１３５﹒８４億元，按年跌７﹒１％；消費者業務錄２７９﹒０９億元，按年跌１﹒３％。

對於政企事業收入下跌，中興通訊解釋，主要由於國內集成類項目、數據中心和國際市場營

業收入減少。中興通訊補充，受行業投資和重點客戶建設節奏的影響，政企收入增長面臨挑戰，

會整合國內營銷機構，加大研發投入，以及把握算力帶來的新增市場機會，力爭重回快速增長軌

道。消費者業務同樣轉跌，中興通訊表示，國際家庭終端、國際手機產品營業收入減少。

中興通訊董事長李自學表示，２０２４年公司面臨的複雜環境前所未有，ＩＣＴ行業在複雜

國際環境和國內科技自主創新引導的交織影響中變化，在國內５Ｇ大規模建設步入平穩期，及以

ＡＩＧＣ大模型為焦點的智算建設爆發期的新老動能換擋中切變，機會及挑戰同時出現。

中興通訊Ａ股目前跌１﹒５％，Ｈ股跌近１﹒７％。（ｃｔ）

