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AH股新聞

11/03/2024 10:08

《神州債市》首批３００億儲蓄國債開售，北京有銀行半小時售罄

　　《經濟通通訊社１１日專訊》２０２４年第一期、第二期儲蓄國債（憑證式）昨日正式發售
，據內媒報道，不少民眾一早在銀行外排隊等開門搶購，其中北京有大行分行開售不到半小時就
售罄其獲分配到的額度。
　　報道指，工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）北京豐台區有分行分配到８０萬元
（人民幣．下同）額度，３年期共３０萬元、５年期共５０萬元，開售１５分鐘已經售罄５年期
儲蓄國債，３年期的也在半小時內售罄。同區另一家工行分行獲分配的１００萬元額度，也在開
售不到半小時售罄；區內的中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）也有分行是同樣盛況
。北京還有大行分行共８０萬元額度被排隊頭的４名投資者「買斷」，其餘十幾名排隊人士空手
而回。
　　報道提到，相比之下，城商行額度更為寬鬆，而之前大多幾小時售罄，今次「去貨」速度更
慢。
　
＊如各花１０萬買兩個年期儲蓄國債，收益近２萬元＊
　
　　本次儲蓄國債最大發行總額為３００億元，其中一期期限３年，最大發行額１５０億元，票
面年利率２﹒３８％；第二期期限５年，最大發行額１５０億元，票面年利率２﹒５％。自購買
日起計息，到期一次還本付息。有內媒按目前的利率計算，如各花１０萬元購買３年期和５年期
儲蓄國債，到期後累計收益分別為７１４０元、１２５００元。
　　雖然本次發行兩個期限國債的利率較均較上次發行下降２５個基點，但相較大行定期存款利
率仍有小幅優勢，比中小銀行定存利率則不佔優，但其安全性、穩定性等特點依然對部分群體具
有較大吸引力。有銀行客戶經理表示，中老年人相比年輕人更傾向於購買儲蓄國債。（ｓｌ）

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