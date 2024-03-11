  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/03/2024 10:46

《行業數據》攜程春季賞花遊訂單大漲，飛豬推京都酒店「攻城價」

　　《經濟通通訊社１１日專訊》春暖花開，旅遊平台陸續推出許多賞花產品。攜程
（０９９６１）數據顯示，平台上「賞花」搜索熱度近一周環比上漲３３０％，同比增長超２倍
；３月以來賞花景區門票日均預訂量同比增長近５０％；近期預訂賞花一日遊的訂單環比增長翻
倍；近一周賞花跟團遊訂單量同比上漲５０％，其中雲南羅平訂單增長１５６％，新疆喀什訂單
增長２４１％。
　　日本櫻花季和荷蘭郁金香花季也吸引大批中國遊客外遊。攜程數據顯示，３月以來，預訂３
、４月日本旅遊訂單環比２月同期暴漲３６０％；荷蘭３至４月租車訂單同比增長８０％，平均
租期達６﹒６天，訂單均價為１５７１元（人民幣．下同）。
　　為吸引更多客戶，旅遊平台還打起「價格戰」。據內媒指出，飛豬和攜程針對日本京都賞櫻
熱門住宿京都威斯汀都酒店的價格交手了好幾個回合。飛豬３月開啟春季促銷，推出京都威斯汀
都酒店房價優惠，包雙人早餐１４９９元；攜程則將價格降至１４１０元，使用限量優惠券更低
至１２９０元。３月８日晚，飛豬進一步推出「攻城價」，含早餐每晚房價低至１３４９元，使
用平台部分優惠券更可低至１２４９元。飛豬甚至在微信公眾號放出「接受比價，買貴退差」的
狠話，火藥味甚濃。（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金