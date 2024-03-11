《經濟通通訊社１１日專訊》春暖花開，旅遊平台陸續推出許多賞花產品。攜程

（０９９６１）數據顯示，平台上「賞花」搜索熱度近一周環比上漲３３０％，同比增長超２倍

；３月以來賞花景區門票日均預訂量同比增長近５０％；近期預訂賞花一日遊的訂單環比增長翻

倍；近一周賞花跟團遊訂單量同比上漲５０％，其中雲南羅平訂單增長１５６％，新疆喀什訂單

增長２４１％。

日本櫻花季和荷蘭郁金香花季也吸引大批中國遊客外遊。攜程數據顯示，３月以來，預訂３

、４月日本旅遊訂單環比２月同期暴漲３６０％；荷蘭３至４月租車訂單同比增長８０％，平均

租期達６﹒６天，訂單均價為１５７１元（人民幣．下同）。

為吸引更多客戶，旅遊平台還打起「價格戰」。據內媒指出，飛豬和攜程針對日本京都賞櫻

熱門住宿京都威斯汀都酒店的價格交手了好幾個回合。飛豬３月開啟春季促銷，推出京都威斯汀

都酒店房價優惠，包雙人早餐１４９９元；攜程則將價格降至１４１０元，使用限量優惠券更低

至１２９０元。３月８日晚，飛豬進一步推出「攻城價」，含早餐每晚房價低至１３４９元，使

用平台部分優惠券更可低至１２４９元。飛豬甚至在微信公眾號放出「接受比價，買貴退差」的

狠話，火藥味甚濃。（ｓｌ）

