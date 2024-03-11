《經濟通通訊社１１日專訊》國家企業信用信息公示系統顯示，浙江農夫實業發展有限公司

近期發生工商變更，鍾睒睒卸任法定代表人，郭振卸任經理，新增饒明紅為法定代表人、經理。

目前，鍾睒睒仍擔任該公司執行董事。

浙江農夫實業發展有限公司成立於２００６年１月，註冊資本５０００萬元人民幣，經營範

圍含食用農產品初加工、農作物栽培服務、普通機械設備安裝服務、實業投資等。股東信息顯示

，該公司由農夫山泉股份有限公司（０９６３３）全資持股。

而據天眼查Ａｐｐ，饒明紅目前擔任包括農夫山泉撫松長白山天然礦泉水有限公司、農夫山

泉浙江千島湖有限公司等２４家公司法定代表人。鍾睒睒目前擔任包括農夫山泉股份有限公司在

內的８７家公司法定代表人。天眼查並顯示，２０２３年以來，鍾睒睒已卸任１２家農夫山泉旗

下公司的法定代表人職務。



＊被轟「忘恩負義」，鍾睒睒罕有發文澄清＊



值得注意的是，農夫山泉近日接連陷入輿論風波。娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后逝世後

，網絡突然流傳有關娃哈哈和農夫山泉的「恩怨史」，指「鍾睒睒早年是娃哈哈的代理商，因串

貨被取消代理商資格，之後模仿娃哈哈成立農夫山泉」，批評鍾睒睒的行為是「現代版的農夫與

蛇」。事件導致消費者對農夫山泉的信心大跌，甚至發起罷飲。農夫山泉股價當時連續下跌３個

交易日，市值蒸發３２０億港元。

鍾睒睒３月３日晚間發表文章《我與宗老二三事》，澄清自己的第一桶金並非如傳聞般來自

娃哈哈，而是窗簾生意，強調「我從未在娃哈哈領薪、更談不上因沖貨被開除」，並指「宗老一

直是我尊敬的企業家。他與我亦師亦友，當然，也互為競爭對手」。鍾睒睒還提到，１９９１年

認識宗慶后，曾向其建言生產罐頭八寶粥；宗慶后隨後提議其於廣西、海南成立娃哈哈辦事處銷

售娃哈哈兒童營養口服液，但當時銷售未達預期，直到有外省商貿公司到海南入貨才知道產品在

廣東有市場。鍾睒睒稱，多年後在農夫山泉銷售會議上開玩笑說，「當年我們在海南沒賣出去的

娃哈哈，估計是被賣去了廣東，如果放到現在就要被認定為沖貨了」，沒想到當時隨口的一句戲

言，現在竟變成「忘恩負義」的罪狀。



＊農夫山泉綠茶包裝被指媚日，常州兩家７－１１下架＊



之後，農夫山泉旗下「東方樹葉」綠茶的包裝圖案突然被炮轟「不愛國」、「媚日」，含有

日本元素。農夫山泉客服曾回應稱，涉事產品標籤上的建築圖案是根據中國寺廟建築形象所做的

藝術創作，標籤標識文字「公元１２６７年，日僧南浦紹明於徑山寺修佛習茶，攜蒸青綠茶東渡

，日本抹茶由此發源」，在多篇文獻中均有描述，旨在反映中國茶文化對世界的影響，展示民族

自信。

江蘇省常州市更有兩家７－Ｅｌｅｖｅｎ便利店於３月８日停售農夫山泉旗下產品，稱「不

會售賣中國企業媚日行為的產品」。江蘇７－Ｅｌｅｖｅｎ今日回應事件，稱停售農夫山泉產品

的行為是常州兩家門店個別員工的個人行為，並非公司總部的決策；公司總部並未下達任何關於

停售農夫山泉產品的指令，也沒有與農夫山泉品牌發生任何官方的商業衝突。（ｓｌ）

