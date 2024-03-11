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AH股新聞

11/03/2024 18:14

《Ａ股動向》傲農生物：欠薪、豬斷糧等傳言不屬實

　　《經濟通通訊社１１日專訊》傲農生物（滬：６０３３６３）傳出資金鏈斷裂，近日市場流
傳，湖北武漢傲農豬場有飼養員透露，「公司從２０２３年７月份以後就沒有再發放工資」；還
有湖北襄陽傲農豬場技術員表示，「公司已經半年沒發放工資了，目前豬糧都斷了，一天只餵一
頓」。
　　傲農生物股價今日收跌０﹒５％，報４﹒０５元人民幣。
　　消息引起投資者關注。內媒《中新經緯》今日以投資者身份致電傲農生物，對方就「員工半
年沒發工資了，豬糧都斷了一天只餵一頓」等內容回覆稱，「不屬實，內部在商討是否發澄清公
告」。
　　今年春節前，內媒《財聯社》曾報道，傲農生物旗下多家一線豬場員工被拖欠工資，其中上
杭傲農就有４０多名員工被欠薪長達５個月。上杭傲農一名副場長透露，一開始大家都沒想太多
，因為豬場還在養豬，「只要有豬我們就不怕，１１月的時候廠裏甚至還在進豬」，但到１２月
初就開始「全部清理」，連懷崽母豬也全部賣掉，廠內生產停滯，搬不走的資產被貼上法院封條
。該副場長稱，「公司在當地貸款銀行行長曾來公司看情況，說公司還欠有上千萬的貸款，但我
們的豬僅賣了３００多萬，現在豬不值錢」。
　　報道指出，傲農生物趁非洲豬瘟席捲全國後豬價飆升，於２０１９年定下三年出欄計劃，以
高成本急速擴張，但也埋下隱患。２０２１年，豬價開始下降，傲農生物業績增長戛然而止，單
年度虧損高達１５﹒２億元人民幣，隨後兩年也未能翻身。在巨大的資金壓力下，傲農生物清欄
部分豬場以「還債」，庫存產能幾乎回到２０２１年年初水平；２０２３年底，「失血過多」的
傲農生物資金鏈斷裂。（ｓｌ）

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