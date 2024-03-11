《經濟通通訊社１１日專訊》傲農生物（滬：６０３３６３）傳出資金鏈斷裂，近日市場流

傳，湖北武漢傲農豬場有飼養員透露，「公司從２０２３年７月份以後就沒有再發放工資」；還

有湖北襄陽傲農豬場技術員表示，「公司已經半年沒發放工資了，目前豬糧都斷了，一天只餵一

頓」。

傲農生物股價今日收跌０﹒５％，報４﹒０５元人民幣。

消息引起投資者關注。內媒《中新經緯》今日以投資者身份致電傲農生物，對方就「員工半

年沒發工資了，豬糧都斷了一天只餵一頓」等內容回覆稱，「不屬實，內部在商討是否發澄清公

告」。

今年春節前，內媒《財聯社》曾報道，傲農生物旗下多家一線豬場員工被拖欠工資，其中上

杭傲農就有４０多名員工被欠薪長達５個月。上杭傲農一名副場長透露，一開始大家都沒想太多

，因為豬場還在養豬，「只要有豬我們就不怕，１１月的時候廠裏甚至還在進豬」，但到１２月

初就開始「全部清理」，連懷崽母豬也全部賣掉，廠內生產停滯，搬不走的資產被貼上法院封條

。該副場長稱，「公司在當地貸款銀行行長曾來公司看情況，說公司還欠有上千萬的貸款，但我

們的豬僅賣了３００多萬，現在豬不值錢」。

報道指出，傲農生物趁非洲豬瘟席捲全國後豬價飆升，於２０１９年定下三年出欄計劃，以

高成本急速擴張，但也埋下隱患。２０２１年，豬價開始下降，傲農生物業績增長戛然而止，單

年度虧損高達１５﹒２億元人民幣，隨後兩年也未能翻身。在巨大的資金壓力下，傲農生物清欄

部分豬場以「還債」，庫存產能幾乎回到２０２１年年初水平；２０２３年底，「失血過多」的

傲農生物資金鏈斷裂。（ｓｌ）

