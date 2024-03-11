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AH股新聞

11/03/2024 07:53

《國企紅籌》中興通訊（７６３）去年多賺１５％，息６８﹒３分

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利約９３﹒３億元（人民幣．下同），按年上升１５﹒４％，每股盈利
１﹒９６元，派末期股息每股６８﹒３分。
　　該集團指，去年營業收入１２４２﹒５億元，升約１％，毛利率４１﹒５３％，升４﹒３４
個百分點，因３項業務毛利率均升，營業成本則降５﹒９％。至於扣除非經常性損益之純利
７３﹒９億元，升１９﹒９％。
　　該集團指，運營商網絡營業收入約８２７﹒６億元，增長３﹒４％，因無線產品、有線產品
營業收入增長，毛利率為４９﹒１１％，上升２﹒８９個百分點。政企業務營業收入約１３６億
元，減少７﹒１４％，因國內集成類項目、數據中心和國際市場營業收入減少，毛利率
３４﹒９４％，上升９﹒５９個百分點，消費者業務營業收入２７９億元，減少１﹒３３％，因
國際家庭終端及手機產品營業收入減少，毛利率２２﹒２６％，上升４﹒５個百分點。
　
＊研發費用升１７％＊
　
　　該集團指，去年度研發費用２５２﹒９億元，升約１７％，信用減值及資產減值準備計提約
９﹒３億元。於去年底，該集團資產負債比率降１﹒０９個百分點，至６６％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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