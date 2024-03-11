《經濟通通訊社１１日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利約９３﹒３億元（人民幣．下同），按年上升１５﹒４％，每股盈利

１﹒９６元，派末期股息每股６８﹒３分。

該集團指，去年營業收入１２４２﹒５億元，升約１％，毛利率４１﹒５３％，升４﹒３４

個百分點，因３項業務毛利率均升，營業成本則降５﹒９％。至於扣除非經常性損益之純利

７３﹒９億元，升１９﹒９％。

該集團指，運營商網絡營業收入約８２７﹒６億元，增長３﹒４％，因無線產品、有線產品

營業收入增長，毛利率為４９﹒１１％，上升２﹒８９個百分點。政企業務營業收入約１３６億

元，減少７﹒１４％，因國內集成類項目、數據中心和國際市場營業收入減少，毛利率

３４﹒９４％，上升９﹒５９個百分點，消費者業務營業收入２７９億元，減少１﹒３３％，因

國際家庭終端及手機產品營業收入減少，毛利率２２﹒２６％，上升４﹒５個百分點。



＊研發費用升１７％＊



該集團指，去年度研發費用２５２﹒９億元，升約１７％，信用減值及資產減值準備計提約

９﹒３億元。於去年底，該集團資產負債比率降１﹒０９個百分點，至６６％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

