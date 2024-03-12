《經濟通通訊社１２日專訊》安徽、山西昨日先後發生煤礦事故。其中，安徽省阜陽市潁上

縣謝橋煤礦事故已致７人死亡，仍有２人被困；山西省呂梁市中陽縣鑫隆煤業事故已致５人死亡

，２人失聯。

根據安徽省阜陽市穎上縣政府新聞辦通報，昨日１２時１０分，淮河能源控股集團所屬淮南

礦業集團的謝橋煤礦發生瓦斯燃爆事故，直接涉險區域共有２４人，經全力救援升井２２人，其

中７人經搶救無效死亡，其他人員傷情平穩。井下剩餘２名被困人員正在專家指導下全力救援。

淮南礦業由原淮南礦務局在１９９８年改製成立，該集團是Ａ股上市公司淮河能源

（滬：６００５７５）的控股股東。據淮河能源官網，公司現主要經營火力發電、售電、鐵路運

輸及配煤業務，旗下有鐵運分公司、顧橋電廠及全資子公司潘集發電公司等多個企業，其還是安

徽省港口運營集團第二大股東。第一財經報道稱，謝橋煤礦並非上市公司淮河能源的資產。

另據央視新聞消息，昨日２２時４５分，山西呂梁市中陽縣桃園鑫隆煤業井下煤倉發生潰倉

事故，７人被埋，至今日７時共搜救發現５名礦工，均無生命體徵。失聯２人仍在搜救中。

據工商信息，鑫隆煤業成立於１９９８年，位於中陽縣寧鄉鎮喬家溝，是一家從事煤炭開採

和洗選為主的企業。鑫隆煤業由山西桃園騰陽能源集團獨資控股。桃園集團官網稱，其中陽縣新

城區，始建於１９９４年，是山西省政府批准的煤炭主體企業，定編職工４０００余人，現有固

定資產８０億元人民幣，是一個集煤、旅遊、建材、生態農業為一體的大型民企集團。

