《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



十四屆全國人大二次會議在京閉幕

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第十四屆全國人民代表大會第二次會議在圓滿完成各項議程後，１１日下午在北京人民大會堂閉

幕。大會批准政府工作報告、全國人大常委會工作報告等。大會通過新修訂的國務院組織法，國

家主席習近平簽署第２１號主席令予以公布。



為推進中國式現代化注入強大動力

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連日來，國家主席習近平出席十四屆全國人大二次會議和全國政協十四屆二次會議，參加江蘇代

表團審議，出席解放軍和武警部隊代表團全體會議，看望民革、科技界、環境資源界委員並參加

聯組會，同大家深入交流，共商國是，就發展新質生產力、推動高質量發展等發表一系列重要講

話，為推進中國式現代化注入強大動力。



中國金融安全基本盤非常穩固

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國家金融監督管理總局局長李雲澤１１日在出席人大會議第三場部長通道」集中採訪活動時表示

，中國金融安全基本盤非常穩固。對於風險防控，將牽頭建立監管責任歸屬認領和兜底監管機制

，推動落實「管合法更要管非法」「管行業必須管風險」相關工作要求。





《上海證券報》



十四屆全國人大二次會議在京閉幕

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第十四屆全國人民代表大會第二次會議在圓滿完成各項議程後，１１日下午在北京人民大會堂閉

幕。大會批准政府工作報告、全國人大常委會工作報告等。大會通過新修訂的國務院組織法，國

家主席習近平簽署第２１號主席令予以公布。



為推進中國式現代化注入強大動力

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連日來，國家主席習近平出席十四屆全國人大二次會議和全國政協十四屆二次會議，參加江蘇代

表團審議，出席解放軍和武警部隊代表團全體會議，看望民革、科技界、環境資源界委員並參加

聯組會，同大家深入交流，共商國是，就發展新質生產力、推動高質量發展等發表一系列重要講

話，為推進中國式現代化注入強大動力。



金融安全基本盤非常穩固，抵御風險的家底非常堅實

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金融監管總局局長李雲澤１１日在人大會議第三場「部長通道」集中採訪活動上表示，中國金融

安全的基本盤非常穩固，抵御風險的家底非常堅實，完全有信心、有條件、有能力維護國家金融

安全。





《證券時報》



十四屆全國人大二次會議在京閉幕

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第十四屆全國人民代表大會第二次會議在圓滿完成各項議程後，１１日下午在北京人民大會堂閉

幕。大會批准政府工作報告、全國人大常委會工作報告等。大會通過新修訂的國務院組織法，國

家主席習近平簽署第２１號主席令予以公布。



金融安全基本盤非常穩固，抵御風險的家底非常堅實

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金融監管總局局長李雲澤１１日在人大會議第三場「部長通道」集中採訪活動上表示，中國金融

安全的基本盤非常穩固，抵御風險的家底非常堅實，完全有信心、有條件、有能力維護國家金融

安全。



中國企業爭鋒下一代新型顯示技術

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目前，中國ＬＥＤ顯示產業正在迎來跨越式發展，尤其是以Ｍｉｎｉ－ＬＥＤ和Ｍｉｃｒｏ－

ＬＥＤ技術為代表的新一代顯示技術，已成為中國新質生產力的典型代表。（ｌｃ）

