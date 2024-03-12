《神州經脈》全國人大及政協會議昨日（１１日）閉幕，兩會行情結束，中特估概念捱沽，

即使在白酒、醫藥、汽車、地產板塊拉漲的情況下，滬綜指仍然無法轉勢上升，保持窄幅下跌至

全日收市，跌０﹒４１％，報３０５５﹒９４點，中斷兩連升，深成指則升０﹒５１％，創業板

指升０﹒８３％。

兩市全日成交１１４５４億元（人民幣．下同），按日成交增１３﹒９％，連續第二日上萬

億元關，陸股通淨流入超過４２億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９０點升破７﹒１８關口後升幅收窄，午後收

復失地高見７﹒１７２４，最終收報７﹒１７４３，較上個交易日４時３０分收盤價升９７點子

，四連升，創１月２５日以來一個半月新高，全日在７﹒１７２４至７﹒１７９８之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９６３，較上個交易日升６點子，五連升，續創１月２

日以來兩個多月新高，與市場預測偏離水平仍逾９２０點，上個交易日報７﹒０９６９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家金監總局局長李雲澤在全國人大會議閉幕後的「部長通道」採訪活動上提到，支持消

費品以舊換新，更透露近來正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優化新能源車險的定價

機制，助力汽車走進千家萬戶；積極支持新能源汽車等新三樣出口以及海外倉布局，提供更有針

對性的綜合金融服務，同時逐步擴大出口信用保險的覆蓋面。



２﹒ 小米汽車今日官宣，小米ＳＵ７將於３月２８日正式上市，並且表示上市即交付。對當下

行業激烈的競爭環境，小米方面回應稱，已做好了充分的各方面準備。小米汽車需要做出更不一

樣的東西，最重要的是真正的智能科技，滿足大眾對小米、對新能源車的真正期待。



３﹒ 有傳監管層出手要求金融機構協助萬科度過流動性難關，然而據報工商銀行和建設銀行尚

未批准向萬科發放一筆４５億元的新離岸貸款。評級機構穆迪撤銷萬科「Ｂａａ３」發行人評級

，授予「Ｂａ１」的企業家族評級，進入垃圾級別。萬科相關人士則對內媒介紹下一步償債安排

，稱今年境外公開市場的債務已經償付了將近一半，剩下的兩筆境外債務將在５月及６月到期，

強調境內的融資渠道很暢通。另有傳由工行牽頭，農行、中行、建行、交行和郵儲銀行共六家國

有銀行以及招行、中信、興業、浦發、民生和平安六家股份制銀行，正為萬科籌措最高額８００

億元的銀團貸款，以應對未來到期的公開市場債券償付，惟內媒引述接近上述銀行人士指出，銀

行方面態度保守。



４﹒ 蘋果宣布擴大在中國的應用研究實驗室，在今年晚些時候於深圳開設一個新的應用研究實

驗室，以增強對ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ、Ａｐｐｌｅ Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ等產品的測試和

研究能力。同時，將會提升上海研究中心的能力，使其可以為所有產品線的可靠性、質量和材料

分析提供支持。截至目前，蘋果已為其應用研究實驗室投資超過１０億元。



５﹒ 人民銀行金融市場司日前在官方微信公眾號上發表文章稱，截至今年１月底，境外投資者

已連續１２個月淨買入中國債券，累計淨買入超過１﹒８萬億元。截至１月底，內地債券餘額

１５９萬億元，近５年年均增速１３％，規模穩居世界第二。去年中國債券融資佔社會融資規模

增量的３１﹒６％，較２０２２年上升２﹒９個百分點，對實體經濟融資的支持力度不斷加大。



６﹒ 自「跨境理財通２﹒０」上月底正式實施，南向通產品範圍擴大，個人投資額度亦提高。

據內媒報道，多家跨境理財通試點銀行推出開戶獎勵、存款利率優惠及外匯兌換獎勵等吸引投資

者，其中有大行的短期美元存款利率高達１０％。報道並指出，廣州、深圳都有大行經理表示，

跨境理財通優化後，諮詢開辦跨境理財通的客戶增多，開戶手續辦理需要一周時間。



７﹒ 據《彭博》報道，國家金融監管總局和國家發改委對渤海銀行、恒豐銀行等四家商業銀行

發出指導意見，要求避免向中資企業離岸債券發行提供備用信用證，旨在限制中國弱資質縣級地

方政府融資平台的舉債規模。備用信用證是企業的一種重要增信工具，即銀行承諾在發行人無力

償債時履行償付義務，讓實體能以更低的成本發行債券。值得留意的是渤海銀行總部位於天津，

恒豐銀行總部位於山東，兩地都面臨著巨大的財政壓力，屬於地方債高風險地區。



８﹒ 深圳市日前召開智能網聯汽車產業鏈重點企業及專精特新企業座談會，比亞迪、欣旺達電

子、鐳神智能、英飛源、速騰聚創、安培龍、元戎啟行、開思科技等智能網聯汽車產業鏈上下遊

企業參加。深圳市工信局局長余錫權表示，深圳市委市政府高度重視汽車產業發展，正在全力打

造「新一代世界一流汽車城」，將不斷提升企業服務能級，鼓勵大中小企業融通創新，強化產業

鏈供需對接，助推企業拓展應用場景，支持汽車企業全球化布局，持續促進智能網聯汽車產業高

質量發展。（ｓｌ）

