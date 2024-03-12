《鍾之日記》３月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



恒指今早高開過百點後，早段略有反覆。但在科技股加持下，恒指重拾升軌。午後愈升愈有

，尾段最多升５６７點，報１７１５４，創今年以來高位，收市仍可守住萬七關，報１７０９３

，全日升５０５點或３﹒１％，主板成交近１５００億元。五隻重磅股騰訊（００７００），美

團（０３６９０），阿里巴巴（０９９８８），小米（０１８１０）及友邦保險（０１２９９）

合計貢獻恒指超過２００點升幅。

據《路透》引述消息報道，男子體操名宿李寧考慮將其在香港上市的同名企業李寧

（０２３３１）私有化，並為此尋求財團支持，據報ＴＰＧ資本、太盟投資集團（ＰＡＧ）和高

瓴資本都有興趣。李寧公司未有明確否認報道內容，投資者隨即追捧李寧，全日收升８﹒１％，

報２２﹒１元。



＊兩會結束中特估領跌Ａ股＊



全國人大及政協會議昨日閉幕，兩會行情結束，中特估概念捱沽，即使在白酒、醫藥、汽車

、地產板塊拉漲的情況下，滬綜指仍然無法轉勢上升，保持窄幅下跌至全日收市，跌０﹒４１％

，報３０５５﹒９４點，中斷兩連升，深成指則升０﹒５１％，創業板指升０﹒８３％。兩市全

日成交１１４５４億元人民幣，按日成交增１３﹒９％，連續第二日上萬億元關，陸股通淨流入

超過４２億元人民幣。



＊萬科危機關頭，金融機構遇兩難＊



萬科（０２２０２）非標債務問題纏身，今日內媒一則獨家報道揭開了內情。《經濟觀察網

》報道指，原來險資以前曾為萬科提供流動性支持，發行了一款名為「保債計劃」的債權投資產

品，然而在內地樓市每況愈下的大環境下，萬科的現金流愈來愈緊張，這讓保險公司不得不考慮

要求萬科提前償還欠款，導致萬科首次出現非標債務違約的境況。

萬科的大股東是由深圳國資委支持的深圳地鐵，萬科債務違約的嚴重性自然要比其它民營房

企更高。據報多家險資在上周五（８日）前後派出高管到深圳萬科總部進行新一輪磋商，萬科希

望險資延後行權，繼續履行合同直至貸款到期，但險資的反應並不好。報道指，險資要求萬科變

賣資產流動性，但萬科表示賣不出去，也有險資要求萬科增加資產抵押及縮小風險敞口，但萬科

暫未配合。

另外有市場消息指，由工行（０１３９８）牽頭，其他五大國有銀行以及六家股份制銀行，

正為萬科籌措最高額８００億元人民幣的銀團貸款，以應對未來到期的公開市場債券償付，彰顯

其「國字號」地位。巨額流動性支持傳聞，刺激萬科全日價升１０﹒３％，報６﹒３元。

然而有關消息也可能是吹風居多。有內媒引述銀行人士指出，目前銀行方面態度保守，但出

於其他因素考慮，「估計最後也有一點成功的可能性」。雖然地產行業牽扯著中國的財政命脈及

經濟基本盤，但中國更不願意讓地產部門風險進一步傳染至金融系統，國有銀行仍有「企硬」不

放貸的話語權。





＊小米汽車終「落地」，股價即飆一成＊



小米（０１８１０）的造車大計，歷時三年終於「落地」。今日小米官微預告，３月２８日

舉行電動車ＳＵ７上市發布會，並開始即日交付。北京、上海、廣州等內地２９個城市，共５９

家分店今日同步開放品鑑預約，３月２５日開啟ＳＵ７品鑑。

董事長雷軍亦在微博發文喊話粉絲，稱「這是我們的三年之約」，又指「為小米汽車而戰」

這句話一直激勵著集團。

對於當前新能源車價格戰愈演愈烈，小米回應稱，已做好了充分的各方面的準備。官方表示

，小米汽車從０到１，與小米手機的從０到１不完全相同，需要做出點更不一樣的東西，其中最

重要的是真正的智能科技，滿足大眾對小米、對新能源車的真正期待。

值得一提的是，去年底雷軍在小米汽車技術發布會上表示，小米汽車的目標是媲美保時捷和

特斯拉，打造汽車工業新時代的「夢想之車」。據此前報道，小米ＳＵ７定位Ｃ級高性能超跑，

也發布了３項「硬核」技術，包括小米超級電機、ＣＴＢ一體化電池技術以及９１００噸一體化

大壓鑄設備集群系統。

據悉，小米汽車的研發投入超過了１００億元人民幣，對於定價，雷軍曾說：「但凡有這種

表現和配置的，都得４０萬元以上！」

小米集團今日收升１１％，至於其他造車新勢力，比亞迪（０１２１１）漲６﹒２％，蔚來

（０９８６６）升約５﹒３％，吉利汽車（００１７５）升２﹒８％。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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