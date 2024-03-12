《經濟通通訊社１２日專訊》評級機構穆迪（Ｍｏｏｄｙ＇ｓ）撤銷內房龍頭萬科

（０２２０２）（深：０００００２）的「Ｂａａ３」發行人評級，授予「Ｂａ１」的企業家族

評級，並下調高級無抵押債務評級，從「Ｂａ１」降至「Ｂａ２」；同時將萬科所有評級列入評

級下調觀察名單。資料顯示，「Ｂａａ３」為投資級別的最低評級，「Ｂａ１」以下為非投資等

級，俗稱垃圾級別。

穆迪指出，中國房地產行業長期低迷下，加上融資管道的不確定性，將繼續拖累萬科的合同

銷售。

穆迪表示，評級反映市場預期萬科的信貸指標、財務靈活性和流動性緩衝，將於未來１２至

１８個月內減弱；列入評級下調觀察名單，反映出對萬科恢復銷售和改善融資渠道能力的擔憂。

另外，萬科獲得長期無擔保融資的渠道仍然有限，這反映在其二級債券價格的波動表現上。



＊萬科：今年兩筆境外債將透過３種方式兌付＊



此外，據《中國房地產報》報道，面對近期資本市場傳出的各種債務展期消息，萬科用提前

還債表明態度。３月１１日，該公司一筆發行規模６﹒３億美元的中期票據到期，相關償債資金

在３月８日便已到位。

萬科相關人士並介紹下一步償債安排，今年境外公開市場的債務已經償付了將近一半，剩下

的兩筆境外債務將在５月及６月到期，會通過３種方式兌付，包括境外自有資金，境外子公司所

獲得的境內項目分紅或股權轉讓資金，以及境外銀團貸款。境內方面，今年９３億元人民幣的到

期債務已償付了２０億元人民幣，「境內的融資渠道很暢通，這個不用太擔心。」相關人士透露

。（ｒｙ）

