  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/03/2024 09:06

《汽車新勢力》理想ＭＡＧＡ圖片遭惡改，李想稱受到有組織攻擊

　　《經濟通通訊社１２日專訊》理想汽車（０２０１５）新車型ＭＥＧＡ上市之後遭遇爭議，
網絡上廣泛流傳被惡意處理的ＭＥＧＡ外觀圖片。理想汽車創始人兼ＣＥＯ李想１１日在微信朋
友圈發文稱，「對於其中存在的有組織違法犯罪行為，我們已經在用法律手段進行處理之中」。
李想還稱將開始反擊，但沒有透露具體措施。
　　理想汽車是頭部造車新勢力之一，與蔚來汽車（０９８６６）、小鵬汽車（０９８６８）並
稱「蔚小理」。
　　理想汽車２０２３年共銷售汽車３７﹒６萬輛，奪造車新勢力第一名；同期蔚來汽車和小鵬
汽車銷量分別為１６萬輛和１４﹒２萬輛。理想汽車還在２０２３年率先實現全年盈利。
　
＊ＭＥＧＡ月銷目標高達８０００輛＊
　
　　理想汽車以增程式混合動力技術見長，ＭＥＧＡ是公司首款純電動旗艦車型，由此理想汽車
正式進入純電動和增程式混動兩條技術路線並行狀態。據早前公布，理想汽車下半年還將陸續發
布三款純電動車型。
　　３月１日，理想汽車副總裁劉傑稱，ＭＥＧＡ月銷目標是８０００輛，這是５０萬元人民幣
以上汽車達到的最高銷量數字。惟截至目前，理想汽車還沒有公布ＭＥＧＡ訂單數據，尚不清楚
ＭＥＧＡ市場表現與李想所稱「遭到有組織違法犯罪行為」有多大關係。（ｒｙ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金