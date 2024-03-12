《經濟通通訊社１２日專訊》理想汽車（０２０１５）新車型ＭＥＧＡ上市之後遭遇爭議，

網絡上廣泛流傳被惡意處理的ＭＥＧＡ外觀圖片。理想汽車創始人兼ＣＥＯ李想１１日在微信朋

友圈發文稱，「對於其中存在的有組織違法犯罪行為，我們已經在用法律手段進行處理之中」。

李想還稱將開始反擊，但沒有透露具體措施。

理想汽車是頭部造車新勢力之一，與蔚來汽車（０９８６６）、小鵬汽車（０９８６８）並

稱「蔚小理」。

理想汽車２０２３年共銷售汽車３７﹒６萬輛，奪造車新勢力第一名；同期蔚來汽車和小鵬

汽車銷量分別為１６萬輛和１４﹒２萬輛。理想汽車還在２０２３年率先實現全年盈利。



＊ＭＥＧＡ月銷目標高達８０００輛＊



理想汽車以增程式混合動力技術見長，ＭＥＧＡ是公司首款純電動旗艦車型，由此理想汽車

正式進入純電動和增程式混動兩條技術路線並行狀態。據早前公布，理想汽車下半年還將陸續發

布三款純電動車型。

３月１日，理想汽車副總裁劉傑稱，ＭＥＧＡ月銷目標是８０００輛，這是５０萬元人民幣

以上汽車達到的最高銷量數字。惟截至目前，理想汽車還沒有公布ＭＥＧＡ訂單數據，尚不清楚

ＭＥＧＡ市場表現與李想所稱「遭到有組織違法犯罪行為」有多大關係。（ｒｙ）

