《經濟通通訊社１２日專訊》全國人大及政協會議昨日（１１日）閉幕，兩會行情結束，滬

深股市今早表現穩，滬綜指低開０﹒０１％，報３０６８﹒１８點，破三千後缺乏上升動力，深

成指高開０﹒２３％，創業板指高開０﹒３２％，醫藥股造好，通信設備股走低。

國家金監總局局長李雲澤在「部長通道」採訪活動上表示，將全力支持科技創新。目前正在

積極研究以金融資產投資公司為平台，進一步擴大股權投資試點範圍，進一步加大對科創企業的

支持力度；支持消費品以舊換新，更透露近來正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優化

新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶；進一步加大對重點工程重大項目的資金供給，

同時進一步推動落實城市房地產融資協調機制，積極支持保障房等三大工程建設；積極支持新能

源汽車等新三樣出口以及海外倉布局，提供更有針對性的綜合金融服務，同時逐步擴大出口信用

保險的覆蓋面。

盡管有傳監管層出手要求金融機構協助萬科（０２２０２）（深：０００００２）度過流動

性難關，然而據報工商銀行（滬：６０１３９８）和建設銀行（滬：６０１９３９）尚未批准向

萬科發放一筆４５億元人民幣的新離岸貸款。評級機構穆迪撤銷萬科「Ｂａａ３」發行人評級，

授予「Ｂａ１」的企業家族評級，進入垃圾債級別。萬科相關人士對內媒介紹下一步償債安排，

稱今年境外公開市場的債務已經償付了將近一半，剩下的兩筆境外債務將在５月及６月到期，強

調境內的融資渠道很暢通，「不用太擔心」。

人民銀行今日進行１００億元人民幣７天期逆回購，完全對沖到期量，連續第二個交易日零

投放零回籠。（ｅｙ）

