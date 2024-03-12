《經濟通通訊社１２日報道》全國人大及政協會議昨日閉幕，兩會行情結束，中特估概念捱

沽，即使在白酒、醫藥、汽車、地產板塊拉漲的情況下，滬綜指仍然無法轉勢上升，保持窄幅下

跌至全日收市，跌０﹒４１％，報３０５５﹒９４點，中斷兩連升，深成指則升０﹒５１％，創

業板指升０﹒８３％。

兩市全日成交１１４５４億元（人民幣．下同），按日成交增１３﹒９％，連續第二日上萬

億元關，陸股通淨流入超過４２億元。



＊萬科逆轉飆６％，期盼國家出手＊



值得留意的是，地產股盤中拉漲，或與萬科（深：０００００２）流動性前景有關，萬科Ａ

現價升５﹒７％，報１０元。有傳監管層出手要求金融機構協助萬科度過流動性難關，然而據報

工商銀行（滬：６０１３９８）和建設銀行（滬：６０１９３９）尚未批准向萬科發放一筆４５

億元人民幣的新離岸貸款。評級機構穆迪撤銷萬科「Ｂａａ３」發行人評級，授予「Ｂａ１」的

企業家族評級，進入垃圾級別。

萬科相關人士對內媒介紹下一步償債安排，稱今年境外公開市場的債務已經償付了將近一半

，剩下的兩筆境外債務將在５月及６月到期，強調境內的融資渠道很暢通，「不用太擔心」。

內媒《經濟觀察網》則提到萬科上周與險資就非標債務進行談判，萬科請求幾家險資不要提

前收回其債權投資計劃的借款，繼續履行合同直至貸款到期，然而險資提出變賣資產、增加資產

抵押等建議，萬科未積極配合，雙方談判未見成果。

其他地產股亦大升，招商蛇口（深：００１９７９）升６﹒３％，金地集團

（滬：６００３８３）飆５﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升５﹒２％，新城控股

（滬：６０１１５５）升４﹒１％，華夏幸福（滬：６００３４０）走高３﹒４％，中南建設

（深：０００９６１）升２﹒７％。



＊四大行集體跌超２％＊



政策市結束，中特估維穩力度降溫，先退一步。就連銀行股也跌幅顯著，工商銀行

（滬：６０１３９８）挫３﹒２％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌２﹒８％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌２﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌２﹒４％。

其他中特估概念亦插水，中國船舶（滬：６００１５０）瀉５﹒９％，中國海油

（滬：６００９３８）跌５﹒７％，中國廣核（深：００３８１６）跌５﹒７％，招商港口

（深：００１８７２）、中國外運（滬：６０１５９８）跌４﹒７％，中國中車

（滬：６０１７６６）跌４﹒１％，中國重工（滬：６０１９８９）跌４％，中國神華

（滬：６０１０８８）跌３﹒９％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５９７﹒４９ ＋０﹒２３

上證綜合指數 ３０５５﹒９４ －０﹒４１ ４９４５﹒５９

上證Ａ股指數 ３２０３﹒５６ －０﹒４１

深證成份指數 ９６３０﹒５４ ＋０﹒５１ ６５０１﹒１３

深圳創業板指數 １９０６﹒０４ ＋０﹒８３

上證Ｂ股指數 ２５９﹒２０ －１﹒６２ ３﹒４６

深證Ｂ股指數 １０８５﹒２１ ＋０﹒８３ １﹒０９

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