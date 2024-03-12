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AH股新聞

12/03/2024 09:58

《中國房產》惠州二手海景房單位炒作超低價成交，專家警庫存壓力

　　《經濟通通訊社１２日專訊》位於深圳外環位置的惠州，過往因深圳樓價炒作而水漲船高，
不過最近網上流傳惠州一處四室兩廳、面積達１５４平方米的海景單位，成交價僅２５萬元（人
民幣．下同），即每平方米只有１６２３元。據報該單位是碧桂園（０２００７）十里銀灘海悅
灣的海景單位，成交價遠低於同區其他樓盤平均掛牌價（每平方米４８００元至６５００元），
而該樓盤項目的開盤價則高達每平方米７０００到８０００元。
　　有當地中介表示，該單位其實是房主把兩套房子打通後形成的「雙拼房」，１６２３元的單
價是由其中一套房子的成交價折算雙拼房總面積，實際上不可能那麼便宜，質疑有人以「超低價
海景房」為噱頭，吸引外地購房者入場。
　　但無論如何，海景房「魔力不再」已經是事實，不少海邊城市都有著大量的低價海景二手房
待售，以惠州為例，六七年前海景房售賣單價普遍過萬元，但現在大多低於５０００∼６０００
元。易居房地產研究院研究總監嚴躍進曾表示，海景房供應規模大，同時投資投機的屬性比較強
，導致房源去庫存壓力大，另外海邊腐蝕性強、物業維修成本高，導致轉賣面臨壓力。（ｅｙ）

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