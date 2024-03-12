《經濟通通訊社１２日專訊》具國資股東背景的龍頭房企萬科（０２２０２）

（深：０００００２）流動性風險浮現，非標債務有可能爆雷，穆迪隨即將公司信用評級降至垃

圾級別，有傳地方政府協調國有保險企業出手相助。內媒《經濟觀察網》確認，多家險資在上周

五（８日）前後派出高管到深圳萬科總部進行新一輪磋商。

《經濟觀察網》引述一家參與萬科債務談判的頭部險資人士指，自２月底以來，萬科董事局

主席郁亮與深圳地鐵相關高層赴北京與多家險資企業商談，包括新華資產、中國太保

（０２６０１）（滬：６０１６０１）、太平保險（００９６６）、大家保險等。不過報道強調

，萬科商談重點並非債務展期，而是希望幾家險資不要提前收回其債權投資計劃的借款，繼續履

行合同直至貸款到期，據報這是萬科管理層第二次向險資企業請求延後行權，去年１２月新華資

產等同意延期行權３個月。

不過報道指出，險資和萬科的磋商並不順利，因為險資最大的訴求是盡快回籠現金以避險，

但萬科表示資產賣不出去，險資則認為萬科賣產不積極；另外有險資多次提出，繼續履約的條件

是萬科增加資產抵押、縮小風險敞口，但萬科暫未配合。

報道進一步指出，險資債權人關注影響萬科能否「劫後重生」的多種變量。一是大股東深圳

地鐵及其背後的深圳國資委能否用真金白銀或更有力的手段馳援萬科；二是央企能否收購萬科資

產；三是發行ＲＥＩＴｓ能否救急；四是一線城市能否進一步放開限購，帶動銷售端回暖。



＊險資發行產品保萬科債，燒及自身＊



債權投資計劃是萬科與多家險資合作的金融業務，業內稱之為「保債計劃」，屬於非標私募

產品，如果觸發某些條件，比如萬科評級被下調，險資可單方面宣布借款提前到期。

報道引述業界分析指，在現金有限和銷售端沒有起色的背景下，萬科優先還外債，不得已只

好將境內非標債置後，而如果有一家險資選擇就保債計劃要求提前行權，萬科大概率會因無力還

債而正式違約，其他險資將爭相跟隨要求提前行權。（ｅｙ）



