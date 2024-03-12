《經濟通通訊社１２日專訊》自「跨境理財通２﹒０」上月底正式實施，南向通產品範圍擴

大，個人投資額度亦提高。據內媒報道，多家跨境理財通試點銀行推出開戶獎勵、存款利率優惠

及外匯兌換獎勵等吸引投資者，其中有大行的短期美元存款利率高達１０％。報道並指出，廣州

、深圳都有大行經理表示，跨境理財通優化後，諮詢開辦跨境理財通的客戶增多，開戶手續辦理

需要一周時間。

據工銀亞洲官網，南向通定期存款優惠活動自２０２４年２月２６日起至２０２４年３月

３１日展開，合資格客戶於期內以跨境理財通南向通帳戶通過手機銀行購入１個月或３個月的人

民幣╱港元╱美元定期存款，可享特惠年利率：５０００元人民幣或以上，１個月利率為６％、

３個月為５％；１０００港元或以上，１個月利率為９％、３個月利率為６％；１０００美元或

以上，利率提升為１個月１０％，３個月７％。

渣打香港亦自即日起至２０２４年３月２８日，如跨境理財通客戶以１０萬港元或以上等值

新資金兌換人民幣至美元並以指定資金開立美元定期存款，可享年利率１個月１０％、３個月

６％。其他如中信銀行（國際）、華夏銀行（滬：６０００１５）、招商永隆銀行等也為跨境理

財通客戶推出限時定期或活期存款利率加息，部分還針對認購基金、外幣兌換等推出認購優惠和

現金獎勵，而全部優惠主要面向新客戶、新資金。



＊專家提醒有匯率波動風險，不可盲目跟風投資＊



報道引述廣州一位中資銀行客戶經理表示，南向通門檻降低後，香港的銀行都加大力度搶客

，但用來搶客的高息產品基本上是銀行短期貼息，高利率持續時間不會太長，一般只有１－３個

月，而且只能買一次，不能重複購買。

中金公司分析師認為，港資銀行外幣存款利率在加息周期內大幅上升，顯著高於內地銀行。

由於人民幣與美元處於不同貨幣周期，跨境理財通為兩地投資者帶來存款利差機會。

不過，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華提醒，參與香港存款可能存在匯率波動的風險

，人民幣兌換成港元或美元都有匯率波動的風險。

招聯金融首席研究員董希淼建議，不論是內地還是港澳的投資者，都應該更多了解兩地的金

融市場、制度和產品，再根據自己的投資能力、需求和風險偏好，通過跨境理財通等渠道進行理

性投資。特別是內地投資者，對港澳金融市場的制度和風險要有充分了解和預期，不可盲目跟風

投資。（ｓｌ）

