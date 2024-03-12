  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/03/2024 10:14

【理財通】銀行推短期存款優惠吸南向通新客，存美元年息達１０％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》自「跨境理財通２﹒０」上月底正式實施，南向通產品範圍擴
大，個人投資額度亦提高。據內媒報道，多家跨境理財通試點銀行推出開戶獎勵、存款利率優惠
及外匯兌換獎勵等吸引投資者，其中有大行的短期美元存款利率高達１０％。報道並指出，廣州
、深圳都有大行經理表示，跨境理財通優化後，諮詢開辦跨境理財通的客戶增多，開戶手續辦理
需要一周時間。
　　據工銀亞洲官網，南向通定期存款優惠活動自２０２４年２月２６日起至２０２４年３月
３１日展開，合資格客戶於期內以跨境理財通南向通帳戶通過手機銀行購入１個月或３個月的人
民幣╱港元╱美元定期存款，可享特惠年利率：５０００元人民幣或以上，１個月利率為６％、
３個月為５％；１０００港元或以上，１個月利率為９％、３個月利率為６％；１０００美元或
以上，利率提升為１個月１０％，３個月７％。
　　渣打香港亦自即日起至２０２４年３月２８日，如跨境理財通客戶以１０萬港元或以上等值
新資金兌換人民幣至美元並以指定資金開立美元定期存款，可享年利率１個月１０％、３個月
６％。其他如中信銀行（國際）、華夏銀行（滬：６０００１５）、招商永隆銀行等也為跨境理
財通客戶推出限時定期或活期存款利率加息，部分還針對認購基金、外幣兌換等推出認購優惠和
現金獎勵，而全部優惠主要面向新客戶、新資金。
　
＊專家提醒有匯率波動風險，不可盲目跟風投資＊
　
　　報道引述廣州一位中資銀行客戶經理表示，南向通門檻降低後，香港的銀行都加大力度搶客
，但用來搶客的高息產品基本上是銀行短期貼息，高利率持續時間不會太長，一般只有１－３個
月，而且只能買一次，不能重複購買。
　　中金公司分析師認為，港資銀行外幣存款利率在加息周期內大幅上升，顯著高於內地銀行。
由於人民幣與美元處於不同貨幣周期，跨境理財通為兩地投資者帶來存款利差機會。
　　不過，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華提醒，參與香港存款可能存在匯率波動的風險
，人民幣兌換成港元或美元都有匯率波動的風險。
　　招聯金融首席研究員董希淼建議，不論是內地還是港澳的投資者，都應該更多了解兩地的金
融市場、制度和產品，再根據自己的投資能力、需求和風險偏好，通過跨境理財通等渠道進行理
性投資。特別是內地投資者，對港澳金融市場的制度和風險要有充分了解和預期，不可盲目跟風
投資。（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金