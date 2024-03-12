《經濟通通訊社１２日專訊》曾被喻為「雪糕界的愛馬仕」的鍾薛高跌落神壇。天眼查法律

訴訟信息顯示，鍾薛高食品（上海）有限公司（下稱「鍾薛高」）及其法定代表人林盛因未履行

生效法律文書確定的給付義務，被限制高消費。此事涉及仲裁案件，申請人為周某某、裴某某等

，執行法院為上海市嘉定區人民法院。案件流程信息顯示，今年２月，鍾薛高已因此案被強制執

行８１萬餘元（人民幣．下同）。



＊數千萬股權被凍結，臨期產品跌至２﹒５元被罵欺客＊



除了今次被限制高消費，天眼查顯示，今年２月，鍾薛高已新增３則股權凍結信息，凍結股

權數額分別為２０００萬元、１０００萬元、５００萬元，股權被執行的企業分別為殊趣食品（

上海）有限公司、盤箸有喜（上海）生物科技有限公司、鍾嘉（上海）商貿有限公司，均為鍾薛

高旗下１００％控股公司；執行法院均為嘉興市秀洲區人民法院。這還不是鍾薛高第一次被股權

凍結。去年１２月，鍾薛高就陸續增加了４則股權凍結信息，凍結股權數額分別為１００萬元、

１３９﹒５７萬元、１３９﹒５７萬元、１００萬元，執行法院均為上海鐵路運輸法院。

鍾薛高諧音「中（國）雪糕」，２０１８年由林盛成立，註冊資本１２﹒０３億元，是一家

以從事農副食品加工業為主的企業，主攻高端市場，因售價昂貴而被網民吐槽為「雪糕刺客」。

２０２２年６月，鍾薛高被爆其雪糕產品在攝氏３１度高溫下放１小時也不融化，甚至「火燒不

化」，引起大眾對其配料的質疑，口碑一落千丈。２０２３年１０月，鍾薛高更被爆欠薪、裁員

；其官方微信和官方微博的更新均停留在２０２３年８月，小紅書的最新一篇筆記發布時間為

２０２３年９月。

今年３月，鍾薛高曾經賣逾６０元一支的雪糕產品，在某購物平台最低降至２﹒５元。雖然

２﹒５元的鍾薛高是臨期產品，但不少網民認為，能夠賣２﹒５元說明中間還有利潤，炮轟「鍾

薛高不僅刺客，還在欺客」。（ｓｌ）

