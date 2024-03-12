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AH股新聞

12/03/2024 11:57

《汽車新勢力》長城汽車傳爆離職潮，多名高管和幹部難捱高壓離職

　　《經濟通通訊社１２日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）被爆春節前後
有大批員工主動離職，據騰訊新聞《遠光燈》引述知情人士指出，最少包括３名副總級別高層員
工和超過１０名科長、部長級幹部，包括哈弗品牌營銷執行副總喬心昱；離職者當中入職最短的
僅２個月甚至７天，最長有超過１０年、２０年。報道引述一些長城員工認為，導致這波離職潮
的原因，可能是「長期高壓環境」；也有人認為，這只是正常人員流動，少數人離職對公司業務
沒有影響。
　　報道還指出，目前長城內部普遍認為，引發這場人事風波的導火線，應該是去年１０月的一
場反腐行動。知情人士稱，董事長魏建軍在反腐行動後，對整車業務的市場營銷工作產生了非常
大的質疑，長城汽車整車業務的品牌營銷相關組織就在去年１０至１２月期間悄然且迅速地展開
新一輪組織架構和人員調整。
　
＊魏建軍促內部向吉利、華為等車企學習＊
　
　　知情人士透露，在去年１２月底一次內部會議上，長城汽車總裁穆峰和長城汽車ＣＧＯ（首
席增長官）李瑞峰宣布，調整長城汽車整車業務單元裏的大中台部門組織架構，由此前５大中台
變成７大中台，以優化整合資源、提升效率，避免權力集中。同時，魏建軍認為，長城汽車的品
牌營銷認知落後和保守，希望內部向吉利（００１７５）、華為、理想（０２０１５）等企業學
習，更好地運用直播、短視頻、社交平台塑造品牌並實現銷量轉化。
　　報道提到，長城汽車整車業務在原有的公關傳播中台、渠道發展中台、用戶運營中台、銷售
服務中台、數智化中台基礎上，新增終端運營中台和新媒體直播中台，人員調整和協同工作方案
仍在進行中。
　　報道並引述一名長城汽車前高層指出，「長城有人才，但長城沒體系」，魏建軍是董事長，
同時也在承擔工程師、產品經理甚至是更多角色，他對技術的執念造成了長城汽車內部的高壓，
「他紮得太深，評車的會幾乎都參加，參與大大小小很多事情的決策，給高管們壓力太大，下面
人不敢擔事，都在等上面人拍板」。（ｓｌ）

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