  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/03/2024 14:32

《中國要聞》書亦燒仙草網紅飲品配料與宣傳不符，滬消保委促道歉

　　《經濟通通訊社１２日專訊》以「健康」、「新鮮」作招徠的內地連鎖茶飲店「書亦燒仙草
」，其網紅產品「草莓啵啵酸奶」上周五（８日）被上海市消保委點名質疑配料並非如宣傳中的
只是「水果＋酸奶」。書亦燒仙草隨即承認該款產品只是一款「酸奶風味飲品」，但無明確說明
其他配料成分以及如何做到類似於酸奶的質感和口感。上海市消保委今日再發文，要求書亦燒仙
草就宣傳與事實差距太大向消費者真誠道歉。
　　書亦燒仙草首家香港分店據報將開在旺角東港鐵站。港鐵網站「車站商店搜尋器」目前顯示
，「書亦燒仙草」位於旺角東站近Ｂ出口，快將開幕。
　
＊宣稱含醇厚濃郁酸奶，實際乳糖、蛋白質等含量極低＊
　
　　上海市消保委測試結果發現，宣稱含有「醇厚濃郁的酸奶」的書亦燒仙草「草莓啵啵酸奶」
，乳糖含量異常低，每１００克只含有０﹒３２克，蛋白質（每１００克含０﹒５３克）和脂肪
含量（每１００克含１﹒０１克）也完全不符合酸奶的標準成分比例，而且這款６００毫升的飲
品中，蔗糖含量甚至高達３５﹒３克，相當於約７塊方糖。
　　面對質疑，書亦燒仙草上周六（９日）迅速回應，承認該款產品際上是「酸奶風味飲品」，
僅含有７０毫升酸奶並添加了３０毫升蔗糖，惟沒有進一步說明其他配料成分。
　　上海市消保委今日再發文稱，現場製售食品由於沒有明示的產品配料表，消費者只能通過品
牌方的宣傳來了解和選擇產品，因此品牌方有責任提供真實、準確的產品信息。文章認為，書亦
燒仙草對草莓啵啵酸奶的宣傳與產品實際情況相距甚遠，書亦燒仙草應該向消費者真誠地道歉。
　　據了解，《食品安全國家標準發酵乳》（ＧＢ　１９３０２－２０１０）中，酸奶分為兩大
類：發酵乳和風味發酵乳。按照標準，每１００克發酵乳和風味發酵乳中，蛋白質含量應當分別
大於等於２﹒９克和２﹒３克，脂肪含量應分別大於等於３﹒１克和２﹒５克。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金