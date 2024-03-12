《經濟通通訊社１２日專訊》以「健康」、「新鮮」作招徠的內地連鎖茶飲店「書亦燒仙草

」，其網紅產品「草莓啵啵酸奶」上周五（８日）被上海市消保委點名質疑配料並非如宣傳中的

只是「水果＋酸奶」。書亦燒仙草隨即承認該款產品只是一款「酸奶風味飲品」，但無明確說明

其他配料成分以及如何做到類似於酸奶的質感和口感。上海市消保委今日再發文，要求書亦燒仙

草就宣傳與事實差距太大向消費者真誠道歉。

書亦燒仙草首家香港分店據報將開在旺角東港鐵站。港鐵網站「車站商店搜尋器」目前顯示

，「書亦燒仙草」位於旺角東站近Ｂ出口，快將開幕。



＊宣稱含醇厚濃郁酸奶，實際乳糖、蛋白質等含量極低＊



上海市消保委測試結果發現，宣稱含有「醇厚濃郁的酸奶」的書亦燒仙草「草莓啵啵酸奶」

，乳糖含量異常低，每１００克只含有０﹒３２克，蛋白質（每１００克含０﹒５３克）和脂肪

含量（每１００克含１﹒０１克）也完全不符合酸奶的標準成分比例，而且這款６００毫升的飲

品中，蔗糖含量甚至高達３５﹒３克，相當於約７塊方糖。

面對質疑，書亦燒仙草上周六（９日）迅速回應，承認該款產品際上是「酸奶風味飲品」，

僅含有７０毫升酸奶並添加了３０毫升蔗糖，惟沒有進一步說明其他配料成分。

上海市消保委今日再發文稱，現場製售食品由於沒有明示的產品配料表，消費者只能通過品

牌方的宣傳來了解和選擇產品，因此品牌方有責任提供真實、準確的產品信息。文章認為，書亦

燒仙草對草莓啵啵酸奶的宣傳與產品實際情況相距甚遠，書亦燒仙草應該向消費者真誠地道歉。

據了解，《食品安全國家標準發酵乳》（ＧＢ １９３０２－２０１０）中，酸奶分為兩大

類：發酵乳和風味發酵乳。按照標準，每１００克發酵乳和風味發酵乳中，蛋白質含量應當分別

大於等於２﹒９克和２﹒３克，脂肪含量應分別大於等於３﹒１克和２﹒５克。

