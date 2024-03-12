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AH股新聞

12/03/2024 15:04

【聚焦人幣】俄央行：１月人民幣在俄出口結算份額增至４０﹒８％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》俄羅斯央行網站發布的最新報告顯示，今年１月，在外貿業務
量下降的背景下，人民幣在俄出口和進口結算中所佔份額均有所增加，其中出口所佔份額增至
４０﹒８％，進口所佔份額增至３８﹒５％，金額以美元計分別達１３２億美元和９１億美元。
　　報告同時指出，１月份盧布在出口收入中的份額環比下降了３﹒１個百分點，為３２﹒６％
，進口結算中下降了０﹒５個百分點，為３１﹒２％。（ｓｌ）

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