【ＦＯＣＵＳ】電影《奧本海默》周一（１１日）橫掃奧斯卡７獎項，「核試驗」史詩級題

材實至名歸，無獨有偶，方興未艾的人工智能產業亦正推動核能復興。此外，可再生能源裝機首

次超越火電的中國，時隔兩年再在《政府工作報告》中提及單位ＧＤＰ能耗目標，加上電網

９５％消納紅線有望放開的消息，「能源」文章今年大有看頭。



＊Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ、軟銀下注核聚變＊



手機、冷氣、電動車……現代人類一刻也離不開「電」，而在ＡＩ時代，對「電」的需求勢

變本加厲。對此發出警告的包括ＯｐｅｎＡＩ執行長Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ及特斯拉執行長

Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ，前者指，若要ＡＩ發揮潛力，就需要能源「突破」，甚至可能依賴核聚變

；後者則稱，晶片短缺的情況或已過去，但ＡＩ的迅猛發展將帶來電力和變壓器供應緊張。

此顯然並非危言聳聽，看看晶片代工巨擘台積電，去年耗電逾２１０億度，一台ＥＵＶ光刻

機平均一天就耗電３萬度；另有研究顯示，１５０萬台英偉達ＧＰＵ滿載運行的年耗電至少為

８５４億度，相當於整個荷蘭的用電量；工信部亦預計，到２０２５年，滿足國內算力的數據中

心耗電量將達３５００億度。

鑑於此，Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ擔任主席的核裂變新創公司Ｏｋｌｏ，正籌備以ＳＰＡＣ方

式於今年登陸紐交所，並選址愛達荷州、俄亥俄州建造和運營微型反應爐。在此之前，他還向核

聚變新創公司Ｈｅｌｉｏｎ Ｅｎｅｒｇｙ投資３﹒７５億美元，該公司已確定２０２８年起向

微軟供電。此外，位於加州的核聚變新創公司Ｂｌｕｅ Ｌａｓｅｒ Ｆｕｓｉｏｎ，剛剛獲軟

銀和日本五大商社之一伊藤忠商事的投資。



＊中國核電、光伏、風電投資井噴＊



至於中國，全國政協委員、中國核電董事長盧鐵忠於兩會期間最新指，中國有望每年核准６

至８台甚至１０台核電機組，預計今年底前新投產３至４台，屆時將令全國在運核電機組將達到

５８台

、６０﹒８吉瓦左右。按此速度計算，到２０３０年，中國核電裝機規模將超越排名第一的美國

（現約９７吉瓦）。

更大的故事來自風電和光伏，截至去年，二者發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，佔全

社會用電量比重突破１５％；今年《政府工作報告》明確，今年單位國內生產毛額能耗降低

２﹒５％左右，為時隔兩年重提此目標，訊號意義重大。

以單台１２０萬千瓦核電機組投資２００億元人幣計，將帶來每年多達２０００億元的投資

額；而電網公司有望放開９５％消納紅線以接入更多新能源，亦將刺激光伏、風電投資。摩根大

通最新上調中國今年光伏安裝量２１％，至２５５吉瓦，坊間另預計今年新增風電裝機１５０吉

瓦。

有無逆風？答案是意識到對中國清潔能源技術依賴的西方。以美國為例，去年氣候科技投資

總額達創紀錄的２３９０億美元，新增４２吉瓦的再生能源發電量；而歐洲清潔能源資本支出亦

達３４１０億美元。綠色革命的你追我趕，注定遠未落幕。

