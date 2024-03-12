《經濟通通訊社１２日專訊》內地「城市房地產融資協調機制」實施滿兩個月，房地產項目

「白名單」工作加速落地。據住建部統計，截至２月２８日，全國已有３１個省份２７６個城市

建立了有關機制，共提出房地產項目約６０００個，金融機構審批通過貸款超２０００億元人民

幣。不過，內媒《第一財經》指出，有出險房企反映，雖然申報了一百多個項目進入各地白名單

，但至今一筆融資都沒拿到；也有同類型房企表示，旗下項目已順利拿到融資。



＊多家出險房企指尚未拿到貸款，料銀行審批加速中＊



上述未拿到融資的出險房企的內部人士透露，雖然許多城市的地方政府部門對出險房企的項

目不設限，但流程走到金融機構那邊就明顯感覺到差異－－金融機構著重安全度，對國企和地方

城投的項目優先，對出險房企的項目非常謹慎，「有部分拿到貸款的房企，其實拿到的是本來就

談好的開發貸」。該人士認為，出險房企想要真正拿到資金並不容易，要比其他類型房企付出更

多努力。

另一家閩系已出險房企相關負責人指出，公司共有３０多個項目入圍白名單，目前也是一筆

貸款都沒落地，且據其觀察，出險房企拿到資金的案例較少，可能銀行方面對此類項目需要更多

時間審批。另一家出險房企則表示，共申報了６０多個項目，目前僅有一兩個項目獲得資金審批

。

報道引述房企內部相關人士表示，此前就預判銀行的態度會比較謹慎，目前來看，隨著協調

機制不斷走向成熟，溝通變得暢通，銀行的審批速度也在加快中。

此外，也有出險房企旗下項目順利在第一批報送中獲得貸款。例如遼寧省大連市的首筆房地

產白名單融資項目資金，就發放到了碧桂園（０２００７）旗下星薈時代項目。報道指，該筆貸

款的主辦銀行為工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８），經過嚴格審批程序後，該行通

過調整還款安排等方式給予碧桂園項目融資支持約２﹒１２億元人民幣。（ｓｌ）

