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AH股新聞

12/03/2024 17:38

【聚焦數據】廣東首２個月出口增２６﹒８％，進口增２１﹒５％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署廣東分署公布最新數據顯示，今年前２個月，廣東外
貿進出口１﹒３５萬億元（人民幣．下同），同比增長２４﹒９％。其中，出口８８５９﹒４億
元，增長２６﹒８％；進口４６２４億元，增長２１﹒５％。
　　從細分領域看，一般貿易、保稅物流增長較快。前２個月，廣東一般貿易、保稅物流進出口
分別為８２０４﹒８億元和２４０８﹒７億元，增長３４﹒９％和３２﹒８％，增速快於整體
１０個和７﹒９個百分點；加工貿易進出口２７２３億元，增長１﹒１％。
　
＊半導體製造設備進口增２７６﹒７％＊
　
　　從產品看，今年前２個月廣東機電產品、勞動密集型產品出口均呈現兩位數增長。機電產品
出口增長１９﹒９％，佔廣東出口總值的６３﹒８％，其中自動數據處理設備及其零部件、家用
電器、音視頻設備及其零件、集成電路分別增長１８﹒２％、２９％、２９﹒４％、５１﹒１％
；集裝箱、船舶出口大幅增長，分別增長１７８％和２１１﹒１％。同期出口勞動密集型產品也
較快增長，增長３３﹒７％，佔１５﹒１％。
　　進口方面，機電產品、大宗商品顯著增長。前２個月，廣東進口機電產品２７７４﹒９億元
，增長２４﹒３％，佔廣東進口總值的６０％。其中，進口自動數據處理設備及其零部件、半導
體製造設備、集成電路分別增長１３１﹒９％、２７６﹒７％和２８﹒５％。同期能源產品、金
屬礦砂和糧食進口量分別增加６５﹒３％、２１﹒４％和４５﹒９％。
　　廣東民營企業持續擔綱外貿主力軍，前２個月進出口８５９７﹒７億元，增長３８﹒９％，
佔廣東進出口總值的６３﹒８％，較去年同期提升６﹒４個百分點。同期外商投資企業進出口
４０８４﹒６億元，增長３﹒８％，佔３０﹒３％；國有企業進出口７６７﹒５億元，增長
１７﹒４％，佔５﹒７％。
　
＊對美國出口增３２％＊
　
　　前２個月，廣東對主要貿易夥伴均實現正增長，其中對東盟、美國、中國香港、歐盟和中國
台灣５大貿易夥伴進出口分別增長１７﹒３％、３２﹒３％、１７﹒１％、１２﹒１％、
２０﹒３％，佔廣東進出口總值的比重分別為１５﹒５％、１１﹒６％、１１﹒４％、
１１﹒３％、７﹒１％。此外，廣東對共建「一帶一路」國家進出口５１５３﹒３億元，增長
２３﹒１％，佔３８﹒２％。（ｓｌ）

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