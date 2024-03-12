《經濟通通訊社１２日專訊》海關總署廣東分署公布最新數據顯示，今年前２個月，廣東外

貿進出口１﹒３５萬億元（人民幣．下同），同比增長２４﹒９％。其中，出口８８５９﹒４億

元，增長２６﹒８％；進口４６２４億元，增長２１﹒５％。

從細分領域看，一般貿易、保稅物流增長較快。前２個月，廣東一般貿易、保稅物流進出口

分別為８２０４﹒８億元和２４０８﹒７億元，增長３４﹒９％和３２﹒８％，增速快於整體

１０個和７﹒９個百分點；加工貿易進出口２７２３億元，增長１﹒１％。



＊半導體製造設備進口增２７６﹒７％＊



從產品看，今年前２個月廣東機電產品、勞動密集型產品出口均呈現兩位數增長。機電產品

出口增長１９﹒９％，佔廣東出口總值的６３﹒８％，其中自動數據處理設備及其零部件、家用

電器、音視頻設備及其零件、集成電路分別增長１８﹒２％、２９％、２９﹒４％、５１﹒１％

；集裝箱、船舶出口大幅增長，分別增長１７８％和２１１﹒１％。同期出口勞動密集型產品也

較快增長，增長３３﹒７％，佔１５﹒１％。

進口方面，機電產品、大宗商品顯著增長。前２個月，廣東進口機電產品２７７４﹒９億元

，增長２４﹒３％，佔廣東進口總值的６０％。其中，進口自動數據處理設備及其零部件、半導

體製造設備、集成電路分別增長１３１﹒９％、２７６﹒７％和２８﹒５％。同期能源產品、金

屬礦砂和糧食進口量分別增加６５﹒３％、２１﹒４％和４５﹒９％。

廣東民營企業持續擔綱外貿主力軍，前２個月進出口８５９７﹒７億元，增長３８﹒９％，

佔廣東進出口總值的６３﹒８％，較去年同期提升６﹒４個百分點。同期外商投資企業進出口

４０８４﹒６億元，增長３﹒８％，佔３０﹒３％；國有企業進出口７６７﹒５億元，增長

１７﹒４％，佔５﹒７％。



＊對美國出口增３２％＊



前２個月，廣東對主要貿易夥伴均實現正增長，其中對東盟、美國、中國香港、歐盟和中國

台灣５大貿易夥伴進出口分別增長１７﹒３％、３２﹒３％、１７﹒１％、１２﹒１％、

２０﹒３％，佔廣東進出口總值的比重分別為１５﹒５％、１１﹒６％、１１﹒４％、

１１﹒３％、７﹒１％。此外，廣東對共建「一帶一路」國家進出口５１５３﹒３億元，增長

２３﹒１％，佔３８﹒２％。（ｓｌ）

