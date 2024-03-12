《經濟通通訊社１２日專訊》中集集團（０２０３９）（深：００００３９）及控股子公司

中集車輛（０１８３９）（深：３０１０３９）分別公布，中集車輛提出以每股Ｈ股要約價

７﹒５元回購全部已發行Ｈ股的有條件現金要約及自聯交所退市，每股回購價比停牌收報

７﹒１５元溢價約４﹒９％。中集車輛Ｈ股昨天停牌，已申請於今日上午９時起恢復股份買賣，

並已向深圳證券交易所申請，Ａ股自今日上午開市起復牌。

中集車輛指，不會提高要約價，而中集集團不可撤銷承諾不會接受Ｈ股回購要約，而持有

８０１４﹒３萬股Ｈ的獨立Ｈ股股東不可撤銷承諾投票贊成要約。中集車輛向中集集團及一致行

動方除外的Ｈ股股東所提要約假設獲悉數接納，Ｈ股回購要約價值將為１１億元。



＊中集集團持股或升破６１％＊



要約假設獲悉數接納，中集集團持股由約５６﹒７８％升至６１﹒２４％。至於中集車輛擬

以內部現金資源撥付代價，擬維持Ａ股於深圳證券交易所的上市地位，並指提出Ｈ股回購要約因

Ｈ股交易量較低且流動性有限，導致該集團難以在香港聯交所有效融資，而Ｈ股回購要約如落實

，將可能為接納的Ｈ股股東帶來一次性投資收益，以及自願退市如落實，將令其節省與Ｈ股上市

監管合規相關的成本及費用。（ｗｈ）

