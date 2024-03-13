《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李強１２日主持召開國務院常

務會議，討論通過《國務院２０２４年重點工作分工方案》、《新一輪千億斤糧食產能提升行動

方案（２０２４－２０３０年）》和《以標準升級助力經濟高質量發展工作方案》，聽取關於推

進義務教育優質均衡發展有關舉措的匯報，審議通過《軍人撫恤優待條例（修訂草案）》。

會議指出，剛剛閉幕的十四屆全國人大二次會議審議通過的《政府工作報告》，明確了全年

經濟社會發展的目標任務。各部門、各單位要增強「時時放心不下」的責任感，切實轉化為「事

事心中有底」的行動力，充分調動各方面積極性，進一步提振幹事創業精氣神，推動各項工作落

地落實。

會議指出，保障糧食安全是頭等大事。全面實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，扎實推進

藏糧於地、藏糧於技，落實分品種增產任務和分區域增產布局，謀劃實施高標準農田建設、種業

振興等支撐性重大工程，牢牢把握糧食安全主動權。



＊加快推進標準制修訂工作＊



會議指出，推進標準升級對於更好滿足群眾需要、助力產業轉型、推動高質量發展具有重要

意義。要加快推進標準制修訂工作，充分征求企業、消費者等相關方面意見，堅持急用先行，成

熟一項及時出台一項。要強化監督檢查，完善配套政策，確保各項標準落實落地。

會議強調，要以提升辦學條件、教育質量和人民群眾滿意度為工作重點，不斷縮小區域、城

鄉、校際、群體教育差距，辦好更加公平更高質量的義務教育。要適應人口變化和新型城鎮化進

程，前瞻研判義務教育需求變化，增強資源配置的靈活性和適應性，加大財政性義務教育經費向

薄弱環節傾斜力度，著力補齊義務教育發展的短板。

會議指出，做好軍人撫恤優待工作事關強國強軍事業。會議審議通過《軍人撫恤優待條例（

修訂草案）》，強調要嚴格按規定要求和標準落實好各項撫恤優待政策。

