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AH股新聞

13/03/2024 09:02

【國務會議】國務院通過分工方案，實施新一輪糧食產能提升行動

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李強１２日主持召開國務院常
務會議，討論通過《國務院２０２４年重點工作分工方案》、《新一輪千億斤糧食產能提升行動
方案（２０２４－２０３０年）》和《以標準升級助力經濟高質量發展工作方案》，聽取關於推
進義務教育優質均衡發展有關舉措的匯報，審議通過《軍人撫恤優待條例（修訂草案）》。
　　會議指出，剛剛閉幕的十四屆全國人大二次會議審議通過的《政府工作報告》，明確了全年
經濟社會發展的目標任務。各部門、各單位要增強「時時放心不下」的責任感，切實轉化為「事
事心中有底」的行動力，充分調動各方面積極性，進一步提振幹事創業精氣神，推動各項工作落
地落實。
　　會議指出，保障糧食安全是頭等大事。全面實施新一輪千億斤糧食產能提升行動，扎實推進
藏糧於地、藏糧於技，落實分品種增產任務和分區域增產布局，謀劃實施高標準農田建設、種業
振興等支撐性重大工程，牢牢把握糧食安全主動權。
　
＊加快推進標準制修訂工作＊
　
　　會議指出，推進標準升級對於更好滿足群眾需要、助力產業轉型、推動高質量發展具有重要
意義。要加快推進標準制修訂工作，充分征求企業、消費者等相關方面意見，堅持急用先行，成
熟一項及時出台一項。要強化監督檢查，完善配套政策，確保各項標準落實落地。
　　會議強調，要以提升辦學條件、教育質量和人民群眾滿意度為工作重點，不斷縮小區域、城
鄉、校際、群體教育差距，辦好更加公平更高質量的義務教育。要適應人口變化和新型城鎮化進
程，前瞻研判義務教育需求變化，增強資源配置的靈活性和適應性，加大財政性義務教育經費向
薄弱環節傾斜力度，著力補齊義務教育發展的短板。
　　會議指出，做好軍人撫恤優待工作事關強國強軍事業。會議審議通過《軍人撫恤優待條例（
修訂草案）》，強調要嚴格按規定要求和標準落實好各項撫恤優待政策。

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