《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》工信部部長金壯龍主持召開幹部大會，研

究部署貫徹落實全國兩會舉措。會議要求，要全力保持工業經濟平穩運行，深入實施十大行業穩

增長工作方案，支持工業大省、工業大市勇挑大梁，支持各地發展壯大特色優勢產業。要大力實

施製造業重點產業鏈高質量發展行動，統籌實施關鍵核心技術攻關工程、產業基礎再造工程和重

大技術裝備攻關工程。充分發揮鏈主企業作用，「一鏈一策」補短板、鍛長板、強基礎，增強產

業鏈供應鏈韌性和競爭力。



＊推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型＊



要加快建設以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化

轉型，鞏固提升優勢產業競爭優勢和領先地位，加強新興產業技術研發和規模化發展，超前布局

建設未來產業。啟動創建國家新型工業化示範區，發展壯大先進製造業集群。要大力提升產業科

技創新能力，組織實施好科技重大專項和重點研發計劃，突破一批重大標志性成果，新建一批國

家製造業創新中心、試驗驗證平台和中試平台。

發揮國家高新區和高新技術企業作用，加快發展高技術、實現產業化，形成新質生產力。要

促進中小企業專精特新發展，要推進信息化和工業化深度融合，鞏固提升信息通信業競爭優勢和

領先地位，統籌推進「建、用、研」，實施製造業數字化轉型行動和中小企業數字化賦能專項行

動，推動人工智能賦能新型工業化，加快製造業數字化、網絡化、智能化發展。

