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AH股新聞

13/03/2024 11:11

《駐滬專電》上海市委書記陳吉寧走訪調研寶信軟件、發那科機器人

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市委書記陳吉寧昨日赴上海寶信軟件
、上海發那科機器人走訪調研，主持召開座談會，開展現場辦公，問計問需、服務發展。
　　作為寶武集團旗下企業，寶信軟件是全國領先的工業軟件行業應用解決方案和服務提供商，
常年深耕工業互聯網，已在關鍵核心領域取得技術突破。陳吉寧希望寶信軟件更好發揮中央企業
作用，加強需求對接，深化央地合作，強化高端產業引領，加快企業轉型升級，共同培育新動能
、塑造新優勢，為推動經濟高質量發展提供有力支撐。
　　陳吉寧表示，要搶抓數字化、智能化、綠色化機遇，充分發揮鏈主企業引領帶動作用，加快
建立高標準綠色低碳供應鏈，更好賦能上下游企業數字化轉型。歡迎寶武集團將更多優質創新資
源、重大項目平台落地上海，吸引集聚更多創新主體，構建更具競爭力的產業生態。
　　由上海電氣集團和日本發那科集團聯合投資組建的上海發那科，致力於向各行業提供專業和
高品質的機器人、智能機械和智能製造及數字化解決方案，是國內工業智能製造的頭部企業。
　　陳吉寧說，機器人產業是上海推進新型工業化的重點領域，事關培育發展新質生產力。上海
將持續優化營商環境，支持企業用好上海的科技和人才優勢、應用場景優勢、產業鏈供應鏈優勢
，更好貼近市場、貼近用戶、貼近場景開展研發創新，提升企業核心競爭力，帶動上下游企業降
本增效、共贏發展。

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