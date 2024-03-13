《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市委常委會昨日舉行擴大會議，傳達

學習全國兩會精神。上海市委書記陳吉寧主持會議並指出，要以更大力度培育發展新質生產力，

以高水平改革開放推動「五個中心」建設實現新提升，用心用情做好民生改善和城市治理，在推

進中國式現代化中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用。

他提出，要以科技創新引領產業創新。圍繞集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業深

入實施新一輪「上海方案」。加強前沿領域和未來產業布局，提升深耕細分領域、培育產業生態

能力。搶抓高端化、智能化、綠色化機遇，加快推動新型工業化。結合大規模設備更新，引導企

業加快產線改造和升規提質。加快工業互聯網規模化應用，加快發展工業服務業，推動航運貿易

轉型升級，構建綠色低碳供應鏈體系，實現產業園區規模化集約化發展。

同時，要加快實施城市更新行動。圍繞企業新建項目、竣工達產項目、技改投資項目等改進

審批服務。加快商務樓宇改造和重點商圈改造提升，促進服務消費提質擴容，深入實施重點消費

品類以舊換新政策。加強商旅文體、會展論壇的統籌，實現同頻共振。結合重點企業「服務包」

制度，及時發現、反映和解決企業發展中遇到的困難和問題。注重市區協同，壓緊壓實各區穩增

長、促發展責任，市級職能部門要提高政策供給的精準性有效性，面向基層、面向企業做好服務

，通過解決「一件事」帶動解決面上「一批事」。

