《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



華生：股市新期待

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中國經濟體制改革研究會副會長、東南大學國家發展與政策研究院院長華生近期撰文表示，在股

市轉折的重要關頭，有關方面的果斷措施讓投資者對龍年股市充滿了期待。該文也談到了他在中

證監召開的專家座談會上的感受和提出的幾項建議，引起了讀者的廣泛關注。



財政政策加力提效，特別國債蓄勢待發

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發行超長期特別國債成為今年財政政策的新亮點。專家認為，本輪超長期特別國債發行將增強對

長期限項目的保障能力，同時也有助於優化央地債務結構，是財政政策加力提效的主要體現。



人行：穩步擴大金融領域制度型開放

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人民銀行網站１２日發文指，將穩步擴大金融領域制度型開放，著力營造一流營商環境。健全各

類市場互聯互通機制，豐富可投資的行業和資產種類，進一步提升外資參與中國市場的便利性。

穩慎扎實推進人民幣國際化，不斷優化人民幣跨境投融資、交易結算等基礎性制度安排。





《上海證券報》



Ａ股常態化回購機制加快建立

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近年來，在政策的推動下，上市公司回購頻次、金額屢創新高，回購主體的企業類型更加多元化

，「註銷式回購」日漸增多。２０２４年以來，逾８００家Ａ股上市公司披露了回購計劃，已超

過２０２３全年的７１６家，回購金額上限規模達９００億元人民幣。



獨董新規落地半年後勁不減

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獨董制度改革已落地半年。多位中國上市公司協會獨立董事專業委員會的委員普遍感受到，獨董

職責定位的逐步清晰規範了其日常履職，上市公司獨董履職盡責行為正日漸趨嚴、趨實，切實維

護上市公司整體利益，保護中小投資者合法權益。



把發展新質生產力作為重要著力點

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工信化部部長金壯龍１２日主持召開幹部大會。會議強調，加快推進新型工業化，把發展新質生

產力作為重要著力點，鞏固和增強工業經濟回升向好態勢，推動製造強國和網絡強國建設取得新

的更大成效。





《證券時報》



國常會通過《國務院２０２４年重點工作分工方案》

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國務院總理李強１２日主持召開國務院常務會議，討論通過《國務院２０２４年重點工作分工方

案》、《新一輪千億斤糧食產能提升行動方案（２０２４－２０３０年）》和《以標準升級助力

經濟高質量發展工作方案》，聽取關於推進義務教育優質均衡發展有關舉措的彙報，審議通過《

軍人撫卹優待條例（修訂草案）》。



跨境物流升級版呼之欲出

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作為國民經濟一大「晴雨表」，物流業一頭連著生產，另一頭連著消費，串聯起全國乃至全球的

大市場。跨境電商的發展與國際物流體系的建設也被寫進今年的政府工作報告，置於同等重要的

位置。



以投資者為本，全面推進資本市場改革

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近日，申萬宏源董事長劉健在接受採訪時表示，「以投資者為本」是中國金融工作政治性和人民

性的體現，反映了資本市場以人民為中心的價值取向，符合中外資本市場發展的客觀規律和內在

要求，也是穩定市場預期的關鍵。（ｌｃ）

