《神州經脈》美國２月份核心通脹率按年增３﹒２％，連續第二個月高於預期，不過市場堅

定預測６月美聯儲啟動降息。滬深股市今早（１３日）未明朗，開市後隨大盤股下跌，滬綜指保

持小跌，午後一度倒升，但最終收跌，全日軟０﹒４％，兩連跌，報３０４３﹒８３點，深成指

跌０﹒２７％，創業板指跌０﹒５７％。

兩市全日成交１０５４８億元（人民幣．下同），雖按日成交減８％，但仍為連續第三日上

萬億元關，陸股通今日淨流入超過１５億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日震盪下跌，收報７﹒１９４５，較上個交易日４時

３０分收盤價大跌２０２點子，止四連升，創３月７日以來近一周新低，全日在７﹒１８０９至

７﹒１９５１之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９３０，較上個交易日升３３點子，六連升，續創１月

２日以來逾兩個月新高，上個交易日報７﹒０９６３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 河北三河市燕郊鎮一家炸雞店今早近８時疑因氣體洩漏發生爆炸，《央視新聞》引述三河

市應急管理局局長指，目前已救出２８人，事故導致２人死亡、２６人受傷，大部分傷者為輕傷

。炸雞店位於一幢４層高樓房地面，大半邊樓房在爆炸中坍塌，樓房內據報有賓館；旁邊及對面

馬路建築物均受到爆炸汽流波及，有路人被飛墮的路牌擊中，周邊多輛汽車嚴重損毀。報道指，

爆炸現場明火已被撲滅，但樓房還有倒塌危險。救援人員持續清理現場及搜救被困民眾；５００

米範圍內的居民已經疏散。



２﹒ 據內媒《澎湃新聞》報道，碧桂園一筆發行規模２０億元的境內債，應於周一（１１日）

兌付９６００萬元的利息，然而多位債券持有人表示至今未收到債券利息。碧桂園回應稱，因銷

售恢復情況不達預期，資金調撥承壓等原因，資金尚未全額到位，公司強調將在３０個交易日的

寬限期內通過做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。



３﹒ 理想汽車也入價格戰，宣布將目前的２０２４款理想Ｌ７、Ｌ８的車型命名由Ａｉｒ、

Ｐｒｏ、Ｍａｘ調整為Ｐｒｏ、Ｍａｘ、Ｕｌｔｒａ；２０２４款Ｌ９ Ｍａｘ的命名也將同步

調整為Ｌ９ Ｕｌｔｒａ。同時，理想Ｌ７ Ａｉｒ官方價格調整為３０﹒１８萬元，理想Ｌ８

Ａｉｒ售價調整為３２﹒１８萬元，均下調１﹒８萬元。另外，麥肯錫中國發布２０２４年中

國汽車消費者洞察報告指出，超過八成受訪者表示，價格戰對自身購車決策未起到積極作用。中

國消費者對新能源汽車接受度還首次出現下滑，２０２３年有２２％的車主表示後悔買了純電動

車，而該比例在２０２２年時僅為３％，其中三、四線城市電動汽車車主「反悔率」高達５４％

，最主要原因是充電不方便。



４﹒ 美國國會眾議院將投票表決是否禁止內地短片平台ＴｉｋＴｏｋ在美國營運的相關法案。

中國外交部發言人汪文斌在今日回應稱，儘管美方始終沒有找到ＴｉｋＴｏｋ威脅美國國家安全

的證據，卻始終沒有停止對ＴｉｋＴｏｋ的打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑

的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常

的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。



５﹒ 網易和暴雪盛傳「復合」。據多家內媒爆料，暴雪遊戲國服有望在一個月內正式宣布回歸

，並將由網易遊戲兩大事業群聯手負責：網易互娛廣州負責運營、雷火負責營銷。報道並引述知

情人士稱，具體回歸時間主要根據《魔獸世界》版本更新節奏進行。《魔獸世界》今年將有４次

大版本更新，魔獸國服最早可能會在３月底的１０﹒２﹒７版本回歸上線。



６﹒ 內地新修訂的《快遞市場管理辦法》規定，經營快遞業務的企業未經用戶同意，不得代為

確認收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設施。不少「快

遞小哥」認為新規導致送件效率嚴重下降，收入亦將大減。據內媒報道，武漢一處快遞站點就因

為有大量快遞員辭職，導致快遞包裹大量積壓。不只武漢，網絡投訴平台上也有不少網民反饋收

不到中通的快遞。不過中通相關負責人向內媒回應稱，當前全國整體網絡穩定，服務正常。



７﹒ 據報吉利汽車旗下電動車品牌極氪００７車型在上海大範圍交付延遲，有人付定金超過兩

個月還沒有等到新車交付，據報可能和極氪汽車還未通過上海政府的認定標準，無法上綠色免費

牌照有關。另外，江淮汽車與大眾中國合資的大眾安徽首款車型已在工信部新車申報目錄中備案

，名稱為「ＩＤ﹒ＵＮＹＸ」（與眾），據報計劃今年第二季上市；工信部申報名單還有華為與

北汽藍谷 （滬：６００７３３）聯合打造的全新智選車品牌首款車型，名為「享界Ｓ９」，據

報計劃在年內上市。



８﹒ 上海房協於７日召開房地產市場座談會，保利、華潤置地、招商置地、中鐵建地產、金地

、建發房產、建工、大華、寶華等１１家企業參加了會議。企業普遍認為當前本市房地產市場

仍處於調整之中，二手房市場有觸底企穩跡象，新房市場交易承壓。對當前的市場情況，企業提

出了優化限購政策、完善土拍政策、加快配套落地、關注風貌住宅的供求、優化預售資金監管政

策等政策建議。（ｓｌ）

