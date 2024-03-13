《鍾之日記》３月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國２月份核心通脹率按年增３﹒２％，連續第二個月高於預期，不過市場堅定預測６月美

聯儲啟動降息，美股表現無大礙。恒指昨日大升超過５００點後，今早輕微低開，盤中大部分時

段窄幅上落。雖曾上升過百點，但高位缺乏承接，尾段轉跌，收報１７０８２，跌１１點或跌

０﹒１％，不過交投表現仍理想，主板成交逾１２０４億元。



＊Ａ股連續三日破萬億＊



滬深股市今早未明朗，開市後隨大盤股下跌，滬綜指保持小跌，午後一度倒升，但最終收跌

，全日軟０﹒４％，兩連跌，報３０４３﹒８３點，深成指跌０﹒２７％，創業板指跌

０﹒５７％。兩市全日成交１０５４８億元人民幣，雖按日成交減８％，但仍為連續第三日上萬

億元關，陸股通今日淨流入超過１５億元人民幣。



＊碧桂園債困升級，境內債見危＊



今日股市只有一個悶字可言，焦點在於兩家內房大哥大萬科（０２２０２）及碧桂園

（０２００７），前者流動性壓力的傳聞已經鬧得沸沸揚揚，而後者在經歷境外債違約、被申請

清盤外，如今連境內債的金身也快不保了。

據內媒《澎湃新聞》報道，碧桂園一筆發行規模２０億元人民幣的境內債，應於周一（１１

日）兌付９６００萬元人民幣的利息，然而多位債券持有人表示至今未收到債券利息。碧桂園回

應稱，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥承壓等原因，資金尚未全額到位，公司強調將在３０

個交易日的寬限期內通過做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力

籌措資金。碧桂園股價全日跌４﹒９％，子公司碧桂園服務（０６０９８）跌１﹒７％。

中國政府年初提出了融資白名單，對符合條件房地產項目給予融資支持。然而政策滿兩個月

，爆雷房企連債券利息都還不起，原來的房企優等生也開始出現困難了，反映銀行仍然沒有信心

把錢借給房企，有內媒引述房企人士指，其所屬企業申報了１００多個項目進入各地白名單，但

目前一筆融資都沒拿到。如果當局再無良方，房企集體躺平，最後可能還是得靠中央印鈔馳援房

企，但此舉所產生的道德風險，則是另外一個問題了。



＊網易暴雪料復合，遊戲股受帶動＊



時隔一年，網易（０９９９９）和暴雪又傳來「復合」的消息。近期多家內媒爆料稱，網易

會在一個月內正式宣布暴雪遊戲國服回歸。此次暴雪國服回歸後，將由網易互娛廣州負責運營、

雷火負責營銷。

報道稱，和之前專門成立公司負責暴雪遊戲運營不同，此次網易遊戲兩大事業群聯手負責暴

雪遊戲。這種發行、運營分開的做法較為罕見，之所以由雷火負責暴雪營銷，主要因為去年初網

易、暴雪「分家」後，雷火旗下《逆水寒》順勢推出「魔獸老兵服」，承接部分魔獸玩家，從宣

傳角度來看，讓玩家感受到了網易的誠意。再者，雷火看上了暴雪ＩＰ的價值，有望憑借暴雪國

服回歸拿到《魔獸世界》的ＩＰ授權，開發《魔獸世界》的手遊版本。

因此，暴雪國服回歸的具體時間，料主要根據《魔獸世界》版本更新節奏進行。今年該《魔

獸世界》將有４次大版本更新，魔獸國服最早可能會在３月底的１０﹒２﹒７版本回歸上線。

公開資料顯示，暴雪、網易自２００８年宣布達成合作起，通過運營《魔獸世界》《爐石傳

說》《守望先鋒》等遊戲，積累下大量忠實玩家。但雙方因授權協議談判現分歧，於２０２３年

１月２４日宣布正式分手，結束了長達１４年的合作，所有國服暴雪遊戲亦停止運營。

今次暴雪國服重啟消息令玩家及遊戲業界感興奮，帶動Ａ股遊戲板塊大漲，港股遊戲股方面

，網易全日升近１﹒７％，ＩＧＧ（００７９９）漲３﹒２％，創夢天地（０１１１９）升

２﹒９％，網易競爭對手騰訊（００７００）則跌０﹒０７％。



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