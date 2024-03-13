《經濟通通訊社１３日專訊》中信證券發表研報指，２０２２年１１月中旬開始的贖回潮對

銀行理財造成了長久的負面影響，一直綿延至２０２３年３月底。據測算，５個月時間理財規模

降低約６﹒５８萬億元至２４﹒７５萬億元（人民幣．下同）；２０２３年４－１０月理財規模

在季節性波動中增長，１１月修復至２７﹒５３萬億元，創年內新高，１２月和２４年１月連續

大幅降低至２６﹒５萬億元，但２０２４年２月迎來季節性修復，理財規模環比增長１﹒０３萬

億元至２７﹒５３萬億元，完全收復了過去兩個月的失地，與去年１１月的年內高點持平。

報告指，２月理財規模高增的背後更多是此前２３年１２月年末回表和１月春節取現導致的

季節性回撤的修復，理財產品尤其是最短持有期產品年化收益較高也是重要的推動力量。

整體看，理財規模修復質量較高，增長規模中現金理財佔比僅為３２％，其餘均為非現金純

固收理財，對債市短端配置力量有所加強。

中信又預計，３月末理財產品會迎來季節性收縮，規模下降或在萬億左右，但４月初會很快

修復，且根據歷史規律，修復規模一般高於３月回撤規模，市場無需擔憂。預計上半年理財產品

規模小幅平穩增長至２８萬億元以上，下半年有望站上３０萬億元的高點。（ｌｃ）

