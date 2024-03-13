《經濟通通訊社１３日專訊》綜合內媒報道，麥肯錫中國發布２０２４年中國汽車消費者洞

察報告指出，超過８成的消費者表示，價格戰對自身購車決策未起到積極作用，尤其１０萬元（

人民幣．下同）以下的車型價格戰甚至會帶來得不償失的效果。這部分人多數認為價格戰抑制了

購車決策。

麥肯錫認為，一方面消費者疫情後的購車熱情和信心得到了相對恢復，另外中國車市不斷推

出極具競爭力的新款智能電動車型，對消費者的吸引力逐步擴大，使其注意力不斷向高價位車型

轉移。

麥肯錫全球董事合夥人、中國區汽車諮詢業務負責人管鳴宇指出，中國車市正經歷結構化轉

型階段，中國品牌市場份額三年間猛增２０％。在此期間，價格調整是每位市場參與者為獲取市

場份額所利用的重要手段。



＊三、四線城市充電不便，電動車車主後悔率達５４％＊



不過，麥肯錫報告發現，中國消費者對新能源汽車接受度首次出現下滑。２０２３年，有

２２％的車主表示後悔購買了純電動車，並表示買下一輛車時將不再考慮新能源汽車，而該比例

在２０２２年的調研僅為３％。

報告顯示，三、四線城市電動汽車車主「反悔率」高達５４％，明顯高於一、二線城市車主

的１０％。三、四線城市電動汽車車主之所以如此不滿，最主要是因為充電不方便。

中國電動汽車基礎設施促進聯盟統計發現，截至２月底，國內公共充電樁保有量前十的省市

主要為經濟發達地區，包括廣東省、浙江省、江蘇省、上海市、山東省、湖北省、北京市、安徽

省、河南省和四川省。

在經濟發達地區，車樁比持續改善，從２０２０年至２０２２年的７﹒１下降到２０２３年

的６﹒６。在經濟欠發達地區，車樁比從２０２０年至２０２２年的７﹒６提升至２０２３年的

９﹒１。

麥肯錫稱，在經濟相對欠發達地區，充電樁設施建設明顯滯後於新能源汽車銷量規模增長。

只有新能源汽車補能體驗提升，才能支持新能源汽車銷量進一步增長。（ｒｙ）

