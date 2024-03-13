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AH股新聞

13/03/2024 09:51

《大灣區》深圳今年將完成新型基礎設施投資１４００億元人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《深圳發布》消息，深圳去年全年新型基礎設施投資
１２２３億元（人民幣．下同）、增長８﹒６％，今年深圳將繼續優化基礎設施布局、結構、功
能和系統集成，計劃完成新型基礎設施投資１４００億元。
　　據介紹，新型基礎設施包括以５Ｇ、人工智能、雲計算等為代表的信息基礎設施，以智能交
通、智慧能源等為代表的融合基礎設施，以及以科技科教、產業技術創新等為代表的創新基礎設
施。
　
＊開展「信號升格」行動，全年新建改造５Ｇ基站８千個＊
　
　　２０２４年伊始，深圳大力開展「信號升格」專項行動，推動超大人流區域高速率、大容量
、低時延寬帶網絡全覆蓋，推廣智能交通等領域５Ｇ－Ａ應用，加快建設無線政務專網、車聯網
、衛星互聯網等新型基礎設施，計劃全年新建改造５Ｇ基站８０００個，新增千兆光纖寬帶家庭
用戶１００萬戶。
　　另外，加快推進人工智能全時全域應用，在去年發布４１個應用場景的基礎上，今年將再新
增人工智能全域全時場景應用１０個，努力推進「千行百業＋ＡＩ」。
　　今年深圳還要全面實施數智賦能工程，著力打造２個以上數字化轉型公共服務平台，新增５
家以上無人工廠、燈塔工廠、國家智能製造示範工廠，推動１３００家以上企業開展技術改造。
（ｒｙ）

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