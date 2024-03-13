《經濟通通訊社１３日專訊》美國國會眾議院將投票表決是否禁止內地短片平台
ＴｉｋＴｏｋ在美國營運的相關法案。中國外交部發言人汪文斌在今日例行記者會上回應，近年
來，儘管美方始終沒有找到ＴｉｋＴｏｋ威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對
ＴｉｋＴｏｋ的打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正
常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將
反噬美國自身。（ｒｙ）
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13/03/2024 16:16
【大國博弈】美國將表決禁ＴｉｋＴｏｋ法案，中方：最終反噬自身
《經濟通通訊社１３日專訊》美國國會眾議院將投票表決是否禁止內地短片平台
ＴｉｋＴｏｋ在美國營運的相關法案。中國外交部發言人汪文斌在今日例行記者會上回應，近年
來，儘管美方始終沒有找到ＴｉｋＴｏｋ威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對
ＴｉｋＴｏｋ的打壓，這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正
常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將
反噬美國自身。（ｒｙ）
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