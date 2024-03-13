《經濟通通訊社１３日專訊》美國２月份核心通脹率按年增３﹒２％，連續第二個月高於預

期，不過市場堅定預測６月美聯儲局啟動降息。滬深股市今早未明朗，開市後隨大盤股下跌，滬

綜指半日收跌０﹒２６％，報３０４７﹒８５點，深成指收低０﹒１５％，創業板指跌

０﹒４２％。

兩市半日成交６３８１億元（人民幣．下同），較上個交易日（１２日）同時段成交減

１３％，陸股通淨流出不足１億元。



＊萬科Ａ跌３％，化債傳聞愈來愈多＊



市場缺乏熱點，焦點繼續落在萬科（深：０００００２）流動性困局持續發酵，有指正在與

各大銀行商討最高額８００億元的銀團貸款，但可能性較低，另外據報與主要債權銀行討論債券

置換方案，以免發生公開債務違約，萬科Ａ半日跌２﹒７％，報９﹒７３元。

碧桂園（０２００７）首次逾時償還境內債利息，公司承認事件屬實，稱會在３０日寬限期

內盡力籌措資金。萬科和碧桂園債務危機升級，反映政府提出的融資白名單對補充房企流動性幫

助不大，國家須祭出更大力度的支援措施，防止房地產危機進一步發酵。金地集團

（滬：６００３８３）半日跌３﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒６％。



＊國產替代炒完又炒，龍芯半日升半成＊



中央國家機關政府採購中心近日發布更新通知，要求鄉鎮以上黨政機關，以及鄉鎮以上黨委

和政府直屬事業單位及部門所屬為機關提供支持保障的事業單位，在採購台式電腦、便攜式電腦

時，應當將ＣＰＵ、操作系統符合安全可靠測評要求納入採購需求。國產ＣＰＵ第一股龍芯中科

（滬：６８８０４７）半日漲５％，報１０７﹒９９元。（ｅｙ）

