《經濟通通訊社１３日報道》美國２月份核心通脹率按年增３﹒２％，連續第二個月高於預

期，不過市場堅定預測６月美聯儲啟動降息。滬深股市今早未明朗，開市後隨大盤股下跌，滬綜

指保持小跌，午後一度倒升，但最終收跌，全日軟０﹒４％，兩連跌，報３０４３﹒８３點，深

成指跌０﹒２７％，創業板指跌０﹒５７％。

兩市全日成交１０５４８億元（人民幣．下同），雖按日成交減８％，但仍為連續第三日上

萬億元關，陸股通今日淨流入超過１５億元。



＊保險股急跌，萬科Ａ挫３％＊



保險股今日帶頭急跌，中國太保（滬：６０１６０１）瀉７﹒１％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌４﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）挫３﹒６％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌３﹒５％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒７％。

萬科（深：０００００２）流動性困局持續發酵，有指正在與各大銀行商討最高額８００億

元的銀團貸款，但可能性較低，另外據報與主要債權銀行討論債券置換方案，以免發生公開債務

違約，萬科Ａ全日跌３﹒１％，報９﹒６９元。

碧桂園（０２００７）首次逾期償還境內債利息，公司承認事件屬實，稱會在３０日寬限期

內盡力籌措資金。萬科和碧桂園債務危機升級，反映政府提出的融資白名單對補充房企流動性幫

助不大，國家須祭出更大力度的支援措施，防止房地產危機進一步發酵。金地集團

（滬：６００３８３）全日跌３﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒９％，新城控股

（滬：６０１１５５）挫２﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒７％。



＊網遊股炒消息掀漲停潮＊



多家媒體爆料，暴雪遊戲國服有望在一個月內正式宣布回歸。據了解，此次暴雪國服回歸後

，將由網易互娛廣州負責運營、雷火負責營銷。遊戲股午後繼續漲，掌趣科技

（深：３００３１５）升１０﹒６％，惠程科技（深：００２１６８）、凱撒文化

（深：００２４２５）、大晟文化（滬：６００８９２）、世紀華通（深：００２６０２）等集

體漲停，慈文傳媒（深：００２３４３）漲８﹒３％，冰川網絡（深：３００５３３）升

５﹒１％。

Ｓｏｒａ概念跌完再炒，因賽集團（深：３００７８１）飆２０％漲停，中廣天擇

（滬：６０３７２１）升一成漲停，當虹科技（滬：６８８０３９）升７﹒６％，果麥文化

（深：３０１０５２）升７﹒３％，金財互聯（深：００２５３０）升６％，會暢通訊

（深：３００５７８）走高５﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５７２﹒３６ －０﹒７０

上證綜合指數 ３０４３﹒８３ －０﹒４０ ４４２４﹒５４

上證Ａ股指數 ３１９０﹒７０ －０﹒４０

深證成份指數 ９６０４﹒９９ －０﹒２７ ６１１６﹒５０

深圳創業板指數 １８９５﹒１５ －０﹒５７

上證Ｂ股指數 ２６２﹒０１ ＋１﹒０８ ２﹒１５

深證Ｂ股指數 １０８２﹒０９ －０﹒２９ ０﹒７２

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