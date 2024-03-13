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AH股新聞

13/03/2024 15:08

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒４％，地產金融領跌，科技股炒作

　　《經濟通通訊社１３日報道》美國２月份核心通脹率按年增３﹒２％，連續第二個月高於預
期，不過市場堅定預測６月美聯儲啟動降息。滬深股市今早未明朗，開市後隨大盤股下跌，滬綜
指保持小跌，午後一度倒升，但最終收跌，全日軟０﹒４％，兩連跌，報３０４３﹒８３點，深
成指跌０﹒２７％，創業板指跌０﹒５７％。
　　兩市全日成交１０５４８億元（人民幣．下同），雖按日成交減８％，但仍為連續第三日上
萬億元關，陸股通今日淨流入超過１５億元。
　
＊保險股急跌，萬科Ａ挫３％＊
　
　　保險股今日帶頭急跌，中國太保（滬：６０１６０１）瀉７﹒１％，新華保險
（滬：６０１３３６）跌４﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）挫３﹒６％，中國人壽
（滬：６０１６２８）跌３﹒５％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒７％。
　　萬科（深：０００００２）流動性困局持續發酵，有指正在與各大銀行商討最高額８００億
元的銀團貸款，但可能性較低，另外據報與主要債權銀行討論債券置換方案，以免發生公開債務
違約，萬科Ａ全日跌３﹒１％，報９﹒６９元。
　　碧桂園（０２００７）首次逾期償還境內債利息，公司承認事件屬實，稱會在３０日寬限期
內盡力籌措資金。萬科和碧桂園債務危機升級，反映政府提出的融資白名單對補充房企流動性幫
助不大，國家須祭出更大力度的支援措施，防止房地產危機進一步發酵。金地集團
（滬：６００３８３）全日跌３﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒９％，新城控股
（滬：６０１１５５）挫２﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒７％。
　
＊網遊股炒消息掀漲停潮＊
　
　　多家媒體爆料，暴雪遊戲國服有望在一個月內正式宣布回歸。據了解，此次暴雪國服回歸後
，將由網易互娛廣州負責運營、雷火負責營銷。遊戲股午後繼續漲，掌趣科技
（深：３００３１５）升１０﹒６％，惠程科技（深：００２１６８）、凱撒文化
（深：００２４２５）、大晟文化（滬：６００８９２）、世紀華通（深：００２６０２）等集
體漲停，慈文傳媒（深：００２３４３）漲８﹒３％，冰川網絡（深：３００５３３）升
５﹒１％。
　　Ｓｏｒａ概念跌完再炒，因賽集團（深：３００７８１）飆２０％漲停，中廣天擇
（滬：６０３７２１）升一成漲停，當虹科技（滬：６８８０３９）升７﹒６％，果麥文化
（深：３０１０５２）升７﹒３％，金財互聯（深：００２５３０）升６％，會暢通訊
（深：３００５７８）走高５﹒８％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５７２﹒３６　－０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０４３﹒８３　－０﹒４０　　　　４４２４﹒５４　　
　　上證Ａ股指數　　３１９０﹒７０　－０﹒４０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９６０４﹒９９　－０﹒２７　　　　６１１６﹒５０　　
　　深圳創業板指數　１８９５﹒１５　－０﹒５７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６２﹒０１　　＋１﹒０８　　　　　２﹒１５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８２﹒０９　－０﹒２９　　　　　０﹒７２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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