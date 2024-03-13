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AH股新聞

13/03/2024 10:19

《中國要聞》中央更新政府採購電腦要求，「國產替代」熱度再起

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國近年來愈來愈重視「國產替代」，避免被西方國家「卡脖
子」。中央國家機關政府採購中心近日發布更新通知，要求鄉鎮以上黨政機關，以及鄉鎮以上黨
委和政府直屬事業單位及部門所屬為機關提供支持保障的事業單位，在採購台式電腦、便攜式電
腦時，應當將ＣＰＵ、操作系統符合安全可靠測評要求納入採購需求。
　　微軟系統一直以來都是全世界最流行的電腦操作系統，除了蘋果電腦使用的ｍａｃＯＳ系統
以外，幾乎沒有對手。中國政府在近幾十年來都在尋求以國產系統替代微軟，但市面上的國產操
作系統都是通過Ｌｉｎｕｘ開源技術開發的「套皮」操作系統，有些甚至還自稱「自主研發」，
被外界批評為一場騙局。
　　至於國產ＣＰＵ方面，目前主要有龍芯、海光、兆芯、華為鯤鵬、申威、飛騰六大國產品牌
。其中龍芯中科（滬：６８８０４７）去年１１月發布新一代四核心晶片龍芯３Ａ６０００，稱
為自主研發、自主可控的１２納米通用ＣＰＵ，官媒稱該款ＣＰＵ毋須依賴任何國外授權技術，
採用內地自主設計的指令系統和架構，可運行多種類的跨平台應用，滿足各類大型複雜桌面應用
場景，但有人指出其性能與主流英特爾ＣＰＵ產品仍有較大距離。（ｅｙ）

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