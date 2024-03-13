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AH股新聞

13/03/2024 10:20

《中國要聞》中通快遞爆人力不足，多地包裹無人派送嚴重積壓

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中通快遞（０２０５７）近日傳出人力短缺，許多包裹都積壓
在站點無人派送。據《湖北經視》報道，武漢市漢陽區不少居民投訴，由中通運送的網購包裹近
期都顯示已送到網點，但一直沒有正常配送，其中有人在２月因武漢下雪而網購兩對厚皮鞋，包
裹２月２３日就抵達快遞網點，但直到目前武漢已經入春，厚皮鞋還未送到。
　　報道引述中通摩爾城站點工作人員表示，「快遞員都跑了，不願意做了」；負責人則直言，
自《快遞市場管理辦法》３月１日生效以來，部分快遞員辭職，站點負責的２０多個配送區域中
有４個區域無人送件，公司正積極協調從其他網點調配人員配送積壓的包裹。報道還提到，即使
居民直接去到涉事網點找包裹，工作人員也難以幫忙，因為包裹都堆積如山無人清點。
　　同樣情況不只出現在武漢，社交平台不少網民上載中通快遞傳來的延期配送短訊，受影響地
區包括江蘇常州、甘肅蘭州等地。還有網民投訴，包裹被中通網點擅自「簽收」。
　　３月１日生效的《快遞市場管理辦法》對快遞企業作出嚴格規範，明確未經用戶同意代為確
認收到快件、擅自使用智能快遞箱或快速服務站等方式投遞快件，以及拋扔、踩踏等行為將受到
嚴厲處罰。在新規下，快遞員必須更加謹慎處理每個包裹，意味工作壓力增加，工作效率亦大幅
下滑，影響收入，因此部分快遞員選擇辭職。（ｓｌ）

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