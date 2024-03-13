《經濟通通訊社１３日專訊》最高人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪，對江蘇

省人大常委會原黨組成員、副主任劉捍東作出逮捕決定。案件進一步辦理中。

６４歲的劉捍東為安徽舒城人，一直在江蘇工作，曾任南京市委常委、政法委書記，浦口區

委書記，江寧區委書記等職；２００８年４月出任鎮江市代市長，次年１月去代轉正。２０１２

年１月，劉捍東成為江蘇省財政廳廳長；２０１８年１月出任江蘇省人大常委會副主任、黨組成

員，躋身副省級，２０２３年１月卸任，同年４月被查。

中紀委國家監委今年２月通報指，經查，劉捍東大搞新型腐敗和隱性腐敗，利用職務便利為

他人在土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權，致使國家利益遭受特

別重大損失；把手中權力異化為謀取私利的工具，利用職權為親屬謀取利益，縱容、默許親屬利

用本人職權謀取私利；利用職權違規為他人職務晉升調整提供幫助；對抗組織審查等。通報指，

劉捍東嚴重違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權等犯罪，決定給予其開除黨籍處

分，取消其享受待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所

涉財物一並移送。

據內媒指出，在劉捍東任江蘇財政廳廳長期間與其仕途有交集的４名副省長，均已先後於

２０１６年、２０１８年、２０２０年及２０２１年落馬，分別是李雲峰、廖瑞林、王立科及張

敬華。（ｓｌ）

