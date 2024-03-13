【ＦＯＣＵＳ】聯儲對抗通脹的「最後一公里」步履唯艱，無阻標指於周二（１２日）錄今

年第１７次刷新歷史新高。住房租金、核心服務、能源成本壓力未消，被白宮標榜為「顯著下降

」的食品通脹，實際價格亦遠高於２０２０年疫情前。仍押注６月首次減息的華爾街，「被壓抑

的亢奮」蠢蠢欲動，聯儲下周最新點陣圖會否修改今年「減息三次」的預測，可謂騎虎難下。



＊通脹緩和 ＶＳ 通脹焦慮＊



美國勞工部周二揭盅，２月ＣＰＩ按年升３﹒２％，為連續第二個月高於預期；扣除能源和

食品的核心通脹雖略放緩至按年升３﹒８％，為２０２１年４月以來最低；但鮑威爾密切注視的

超級核心通脹（除去住房後的服務業通脹）錄按年升４﹒５％，為去年５月以來最熱。

ＣＰＩ訊號混亂，不同立場者更就數據可有尺度解讀。標榜「通脹緩和」者（如白宮），強

調核心商品通脹六個月年化率，錄下跌１﹒５％進入通縮；販賣「通脹焦慮」者，則關注核心通

脹、超級核心通脹三個月年化，錄分別上漲高達４﹒２％、６﹒８％；

同樣看法分歧還有對佔ＣＰＩ高達３４％權重的房價，樂觀者指２月房價按年漲５﹒７％，

較去年１月近９％的峰值大幅回落；悲觀者則看到租金按月續升０﹒５％，２月實際租金中位數

錄１９８１美元的歷史新高，按年漲幅２﹒２％為去年１月以來最大。



＊金融狀況寬鬆助長投機＊



通脹居高不下的最強有力證據，無疑是美國人日常的實際感受，除了薯片重量減少這類的「

縮脹」，從食油到雞蛋，從濕紙巾到漂白水，從狗糧到拉麵，價格無不較疫情前上漲至少５０％

，印證鮑威爾遲遲不宣布通脹勝利，並似乎對去年１２月點陣圖關於今年「減息三次」的預測，

愈來愈如坐針氈。

商品通脹跌極有限（油價更重現上漲），服務通脹揮之不去，更棘手是金融狀況徘徊

２０２２年８月加息伊始的寬鬆水平。亞特蘭大聯儲主席Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ近日就

警告，企業已做好準備，只待首次降息訊號出現就大舉投資和招聘，或構成新的上行風險。就連

曾經的美股空頭、大摩首席美股策略師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ亦最新稱，投機性投資崛

起，現在是選股的時候。

值得留意的是，關於美國經濟今年「不著陸（ｎｏ ｌａｎｄｉｎｇ）」的聲音正日見熾烈

，此是否意味不減息或減息少於三次？面對減息又死（通脹未達２％目標）、不減息又死（美國

國債利息成本今年料超國防），且看聯儲下周最新點陣圖如何解畫。

